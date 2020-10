Adelante critica la "improvisación" de la Junta frente al Covid y exige criterios "claros, transparentes y estables"

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha rechazado este lunes la "improvisación" con la que, a su juicio, el Gobierno andaluz está gestionando la pandemia de Covid-19, de manera que le ha exigido aplicar criterios que sean "claros, transparentes y estables" cuando ha avisado de que los datos de contagios diarios empiezan a ser "escalofriantes".

En rueda de prensa, el portavoz adjunto de la confluencia, José Ignacio García, ha incidido en que el presente es "uno de los peores momentos que estamos viviendo desde el comienzo de la segunda ola de la pandemia" pues frente a datos que son "muy preocupantes", el Gobierno andaluz "se ha dado a la improvisación".

"La Junta no tiene criterios claros de actuación, parece que no hay un plan, que no hay unas medidas concretas y transparentes", ha lamentado el portavoz de Adelante que cree que todo esto se está sufriendo especialmente en Granada, donde hay "un poco de descontrol y de caos, y esto se tiene que acabar".

Por eso exige al Gobierno autonómico criterios "claros, transparentes y estables" y que "se tomen las medidas que haya que tomar en función de la situación sanitaria, sin paños calientes, pero que sea con unos criterios claros, transparente y que haya un plan, que haya una medidas y que toda la ciudadanía las sepa y haya coordinación institucional".

García ha apuntado que toda esta situación "de casi descontrol" en las medidas de cómo actuar se suma "a un maltrato constante al sistema sanitario" ya que, como ha recordado, "en esta semana vuelven a movilizarse las plataformas de trabajadores de la Sanidad porque siguen sin ser bien tratados por parte de la Consejería".

"Falta inversión en Atención Primaria, lo sabe todo el mundo en Andalucía, los centros de salud están saturados, dan citas en semana y sigue sin haber medidas en este sentido por parte de la Consejería, y también faltan rastreadores", ha censurado el dirigente de Adelante, que ve urgente cambiar las políticas sanitarias cuando ha avisado que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, "no puede seguir maltratando a los profesionales".