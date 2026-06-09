Adelante critica que la Junta "deje en un cajón" la Ley de Bioclimatización:"Nuestros niños son los que más calor pasan"

La parlamentaria electa de Adelante Andalucía por Sevilla, Begoña Iza, en una atención a los medios. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria electa de Adelante Andalucía por Sevilla, Begoña Iza, ha criticado a la Junta por "dejar en un cajón" la Ley de Bioclimatización de los centros educativos en la comunidad. En esta línea, ha indicado que la formación llevará el texto al Parlamento para "su impulso".

"La Junta está intentando extender la mentira de que están climatizando los centros escolares cuando no es verdad Y esto no me lo estoy inventando, esto no se lo inventa la oposición, nada más que hay que tener hijos o dar clases en la pública para comprobar que es que es imposible dar clases ahora mismo", ha señalado en una atención a los medios este martes en el marco de una concentración de Escuelas de Calor en Sevilla.

Adelante ha mostrado su apoyo a esta entidad ante lo que considera como "un problema de salud pública". "Nuestros niños son de toda Europa los que más calor pasan", ha subrayado al mismo tiempo que ha pedido explicaciones a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional por la falta de aplicación de la norma.

Asimismo, Iza se ha mostrado "preocupada" por la posibilidad de que un pacto entre PP y Vox para el gobierno andaluz no contemple medidas para corregir el calor que sufren los alumnos. "Ellos niegan el cambio climático y van a frenar estas medidas", ha reseñado.

"Estas olas de calor van a seguir creciendo y cada vez van a ser más extremas y esto hay que atajarlo, así que vamos a seguir apoyando a escuelas de calor y vamos a seguir impulsando esta ley que está en el cajón. Que no nos vendan porque es mentira que se está implantando", ha concluido.