Adelante critica a la Junta que "no estuvo a la altura" ante lluvia torrencial y reprocha a Sanz "estar a media jornada"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, este jueves en su visita al barrio de El Cerro del Águila en Sevilla tras la lluvia torrencial del miércoles. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado este jueves que "ayer no se hicieron bien las cosas" en Andalucía desde el punto de vista de la respuesta de las administraciones ante la lluvia torrencial que azotó a las provincias occidentales de la región.

En el caso concreto de la Junta de Andalucía ha precisado que este miércoles "no estuvo a la altura", por cuanto le ha recriminado que "no envió mensajes de alerta en Sevilla", así como que "en Huelva no cerró los colegios e institutos", reproches a los que ha sumado que "no ha cuidado a los trabajadores, no ha mantenido las instalaciones de los hospitales".

"Lo que pasa es que tenemos un consejero que es media jornada de emergencia, media jornada de sanidad", ha proclamado García en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, en alusión al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

El candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta en las elecciones de 2026 ha visitado el barrio de El Cerro del Águila al que ha señalado como "uno de los que sufrieron más la inclemencia meteorológica y la falta de previsión", para remachar su percepción del trabajo de Sanz en la jornada de este miércoles para señalar que "al final no estaba ni en emergencia ni en sanidad".

En su crítica que ha hecho extensiva al Ayuntamiento de Sevilla como a la Administración del Estado, García ha sostenido que "es de vergüenza lo que pasó ayer", para concluir que "si ayer no hubo una tragedia más grande es porque dejó de llover".

Quien será candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2026 ha señalado que "un año después de la DANA no hemos aprendido nada", por cuanto ha argumentado que "la alerta en la provincia de Huelva llegó tarde" al esgrimir que "llegó cuando ya estaban los niños y niñas en el colegio, cuando los trabajadores ya estaban en su centro de trabajo", además de advertir de que "en la provincia de Sevilla ni siquiera se envió una alerta".

En su relato de los errores que apreció en la gestión de la jornada ha apuntado que "ayer se debieron haber cerrado los colegios e institutos, haberse parado las clases y haber dado permiso a los trabajadores para que no fueran a trabajar", convencido de que la decisión que primó fue que "pusieron los beneficios de unos pocos por encima de la vida de la gente", al tiempo que ha señalado que "hubo alumnos a los que hubo que rescatar por los bomberos".

Tras recordar otras escenas como la caída de techos y paredes o los retrasos en poder regresar a los domicilios por el atasco en la circulación, José Ignacio García ha sostenido que "esto se arregla poniendo medidas para que los trabajadores no tengan que ir a trabajar, los colegios e institutos se cierren".

Ha advertido de que "hay sitios donde deberíamos tener la garantía de que son sitios seguros siempre", entre los cuales ha situado los hospitales, de los que ha señalado situaciones vividas en hospitales de Sevilla como el Virgen Macarena o Virgen del Rocío o centros sanitarios de Huelva, para calificar de "vergüenza" que "se inundaron".

"No puede ser que en Andalucía tengamos hospitales que en cuanto llueve se inundan", ha proclamado en este sentido, antes de preguntarse que "dónde está nuestro gobierno cuando se le necesita" al sostener que "sirven para esto" y no para "irse a tomar canapés y el postureo".

Ha sostenido que "no hubo una tragedia más grande" no por razones como "una prevención, un sistema de alerta o porque los políticos estuvieran a la altura".

García ha anunciado que estas lluvias torrenciales formarán parte de las preguntas que Adelante Andalucía haga en el próximo Pleno del Parlamento, mientras ha ironizado con el hecho de que en Andalucía "hemos creado una superagencia de emergencia".

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: "SIEMPRES HAY BARRIOS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA"

Además de a la Junta de Andalucía ha criticado el portavoz de Adelante en el caso de Sevilla que su Ayuntamiento "no ha hecho nada para prevenir, no ha cuidado los colectores no ha prevenido que no hubiera inundación en determinada zona", para inferir que no se vivió de igual forma en toda la ciudad una lluvia torrencial ya que "siempre hay barrios de primera y barrios de segunda".

También ha recriminado al Gobierno la situación ferroviaria de Andalucía ya que "24 horas después no funcionan los trenes entre Cádiz y Sevilla, no funcionan los trenes entre Sevilla y Huelva, no funcionan los cercanías 24 horas" cuando este jueves "no está lloviendo", para llegar a la conclusión de que "el problema es que tenemos un sistema ferroviario cada vez más privatizado y cada vez más pensado en Madrid y para Madrid".

"Un tren a Huelva no le importará al señor Oscar Puente", ha concluido en referencia a la gestión del ministro de Transportes.