Adelante critica que Moreno "pasee su sonrisa" presentando su libro mientras "continúa la crisis de los cribados"

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Adelante Andalucía Begoña Iza ha criticado este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), esté "paseando su alegría y su sonrisa" con la presentación de su libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza', "en medio de una crisis de cribados" de cáncer "que se mantiene, que continúa" en la sanidad andaluza.

Así lo ha remarcado la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha comentado que desde su formación han renombrado el libro de Moreno como "Manual de la privatización", "Manual de destrozos de la sanidad pública andaluza", o "Manual de destrozos de la convivencia en Andalucía".

En esa línea, se ha preguntado "cómo puede presumir Moreno de convivencia si es ahora mismo el responsable político que más crispación, que más preocupación, que más inseguridad ha creado entre la población andaluza", al tiempo que ha advertido de que las presentaciones de su libro "no van a tapar una verdad que es evidente", y es que "hay información que están ocultando" desde la Junta.

Dicho esto, se ha preguntado "dónde está el dinero" que el Gobierno andaluz presume de destinar a la sanidad pública andaluza, cuando el presidente de la Junta viene impulsando "privatizaciones sin parar", según ha criticado antes de pedir también a Moreno que "no se le ocurra" acometer una "reforma integral" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) como ha planteado llevar a cabo, porque desde que los 'populares' "están en el Gobierno de la Junta y hablan de transformar la sanidad pública andaluza, lo único que han hecho es destrozarla", y "la han vaciado de recursos", según ha denunciado Begoña Iza.

En esa línea, ha sostenido que el PP-A "está acabando con el Estado de bienestar en Andalucía", y la Junta "está robando recursos de la pública para dárselos a la privada", además de que su gestión en materia sanitaria "está siendo un caos", y "las que sí están contentas" con el Gobierno de Moreno "son las multinacionales que siguen forrándose, frotándose las manos con cada nueva promesa del presidente de la Junta".

Por otro lado, la diputada de Adelante ha criticado el rechazo que ha trasladado el PP-A a la creación de la comisión de investigación sobre los cribados de cáncer que han solicitado en el Parlamento de forma conjunta el PSOE-A, Por Andalucía y el grupo de Adelante, y ha reclamado que dicha iniciativa se debata y vote en el próximo Pleno de la Cámara autonómica, previsto para la semana que viene, de forma que "no caiga en el olvido" y desde la mayoría 'popular' de la Cámara "no intenten tapar este asunto, porque no se nos va a olvidar", según ha avisado.

APOYO A MOVILIZACIONES DEL PRÓXIMO DOMINGO

Begoña Iza también se ha referido a las movilizaciones convocadas para el próximo domingo, 9 de noviembre, por sindicatos y la coordinadora de las Mareas Blancas en Andalucía en las ocho capitales andaluzas exigiendo una sanidad pública de calidad, y ha confirmado el apoyo de Adelante a esas protestas que ha augurado que serán "multitudinaria".

"Allí nos vemos este domingo", ha comentado la diputada de Adelante sobre estas movilizaciones que, según ha augurado, servirán de "reunión de muchísimos andaluces que estamos insatisfechos, que nos sentimos inseguros" por la actual situación de la sanidad pública, y en las que "seguramente se pedirá lo que vamos a pedir nosotros también hoy de nuevo, que el Gobierno de Moreno Bonilla dimita en bloque, que pida perdón" y que "dé explicaciones, porque están haciendo un destrozo histórico", ha añadido antes de rogar también a los miembros del Ejecutivo andaluz que, "si no aportan, se aparten y dejen paso a nuevas fuerzas que se comprometan de verdad con los servicios públicos de Andalucía".

ENMIENDA DE TOTALIDAD AL PRESUPUESTO DE LA JUNTA

De igual modo, la diputada ha recordado que el Grupo Mixto-Adelante Andalucía va a registrar una enmienda de totalidad al proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2026, que ha considerado que constituye "una traición, de nuevo, a Andalucía y a los andaluces", además de "una estafa" prometiendo "grandes inversiones" que luego son "mentira", según ha criticado.

Por ello, la parlamentaria de Adelante ha defendido que estos Presupuestos "tienen que tener una contestación", y su formación se va a poner "de frente" contra ellos, "como no puede ser de otra manera". "No nos dejan otra opción" porque estos Presupuestos, "lejos de intentar mejorar la vida de los andaluces, son un instrumento de propaganda" y "puro marketing", según ha sentenciado Begoña Iza para concluir.