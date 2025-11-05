Por Andalucía ve la crisis del cribado "el golpe de gracia" a Moreno y "deslealtad" con Ministerio hasta requerimiento

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Por Andalucía Esperanza Gómez ha sostenido este miércoles que la crisis de las mamografías del programa de cribado del cáncer de mama supondrá "el golpe de gracia del Gobierno de Moreno Bonilla", convencida de que "llevan siete años jugando con la vida de los andaluces" y con este problema de comunicación de resultados de pruebas no concluyentes "ponemos cara a la externalización de un gobierno que debe cuidar a la ciudadanía".

Ha considerado que "ha habido deslealtad institucional y muy poca vergüenza" por parte de la Junta de Andalucía hasta el anuncio del Ministerio de Sanidad de elevar un requerimiento a las comunidades autonómas como paso previo a la presentación de un recurso contencioso-administrativo para que las comunidades compartan la información de los cribados de cáncer tras mostrarse reacias a hacerlo.

Un comportamiento que ha ratificado se puso de manifiesto durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), por cuanto los representantes de las comunidades del PP "tal como llegaron se levantaron".

Gómez ha expresado en una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento el apoyo de su grupo a la manifestación convocada este domingo en demanda de mejoras para los profesionales sanitarios con la idea de que la sanidad pública "es un símbolo" que alcanza toda su dimensión ante "la desigualdad económica y social", ya que la paciente que espera el resultado de una mamografía en la sanidad pública "seguramente vaya a la privada y el que no tiene capacidad puede que se muera".

La también coordinadora de Movimiento Sumar en Andalucía ha avalado la iniciativa del requerimiento previo a un contencioso-administrativo de la ministra Mónica García, con quien estuvo reunida la pasada semana tras su encuentro con Amama Sevilla, por considerar que el Ministerio ejerce "una competencia de vigilancia del cribado".

Esperanza Gómez ha sostenido que en el programa de cribado de cáncer de mama se ha producido "un descontrol en la información" cuando ha argumentado que anteriormente "funcionaba como un reloj", hecho que ha atribuido a la decisión del Gobierno andaluz de "trocear" los distintos pasos dentro del procedimiento, por lo que se ha mostrado segura de que "ahora mismo es posible que la Junta de Andalucía no sepa" la magnitud del problema, que ha considerado palpable en su "intento obvio de ocultarlo".

En este sentido ha concluido que "las políticas neoliberales causan dolor y víctimas", afirmación que ha fundamentado en los fallecidos con la gestión que hizo de la DANA el dimitido presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de las residencias de ancianos durante el Covid.

La diputada de Por Andalucía se ha declarado partidaria de "seguir trabajando para que todo salga a la luz con el Ministerio" sobre los problemas de comunicación de resultados de las mamografías.

Esperanza Gómez también ha aludido en su comparecencia informativa a los datos de la dependencia en Andalucía, que ha sacado a colación de una reunión que este martes tuvo su grupo parlamentario con alcaldes de la provincia de Sevilla, que ha querido retratar con el dato de la muerte de 5.292 dependientes mientras se encontraban en la lista de espera de una prestación, contabilizado hasta el 30 de septiembre,

La representante de Movimiento Sumar ha puesto de manifiesto la situación que soportan los municipios en la prestación del servicio de la dependencia por cuanto "ellos prestan el servicio a 16,63 euros la hora" y a posterior la Junta les paga, para advertir aquí que se suele producir una demora de "siete entre el servicio y el cobro", por lo que ha concluido que "se cobra poco, mal y tarde", antes de recordar que hay 51.547 dependientes en lista de espera y de hablar de "indecencia de Moreno Bonilla".