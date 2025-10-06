Adelante desecha el "error" de la Junta con mamografías porque "el plan es ir a la privada": "Quien no, al tanatorio"

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sostenido este lunes que la crisis con la comunicación de los resultados de las mamografías para el cribado del cáncer de mama "en realidad no es ningún error", por lo que ha inferido de esta situación que "esto es un plan".

El propósito que ha atribuido al Gobierno andaluz sería propiciar que "cuando una mujer se da cuenta de esta situación se va a la privada y se paga el dinero que cueste y se hace una ecografía", para matizar que sería la forma de proceder de "cualquier persona que tenga dinero" antes de plantearse sobre "el que no tenga dinero, ¿qué pasa?", para concluir que "no va a la privada, va al tanatorio".

En declaraciones a los medios de comunicación ante el Centro de Salud El Cachorro en Sevilla sobre un problema en el 061, García ha sostenido que "este gobierno, este presidente no tiene escrúpulos ninguno y la consejera de Salud ya ni digamos" por cuanto ha blandido que "hace una semana que saltó el escándalo y lleva una semana mintiendo".

Esa mentira la ha situado en las sucesivas cifras de afectadas por ese problema de comunicación de los resultados de las mamografías que ha ido apuntando el Gobierno andaluz, de manera que "primero no tenían conocimiento ninguno, no me consta, dijo la consejera", a partir de ahí pasaron a afirmar que "eran dos o tres casos, después cuatro o cinco, después 50, después 2.000 y el sábado dijo el director general de Salud Pública que en realidad no sabían cuántas eran".

"En realidad no tienen ni idea de a cuántas mujeres afecta esta cuestión", ha deducido de las distintas cifras ofrecidas, para ironizar el candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta de Andalucía con "las dos grandes medidas" que ha decidido poner en marcha la Administración autonómica, como son "llamar por teléfono a las mujeres, y ni siquiera saben cuáles son" y "un plan de choque".

Ha esgrimido en este sentido la denuncia del Sindicato Médico de Andalucía (SMA) acerca de que esa última iniciativa será "quitar dos radiólogos de un servicio y ponerlo en otro para hacer ecografía", para concluir que "ese es el plan de choque estrella de Moreno Bonilla".

"Una semana lleva sin dar una solución, sin dar un plan y sin pedir perdón por las declaraciones del otro día, que lo hacían para no generar ansiedad", ha argumentado García sobre la figura del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, antes de reafirmarse en la conclusión de que en el Gobierno andaluz "no tienen escrúpulos".