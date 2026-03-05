El Instituto de Innovación Biomédica de Cádiz acogerá un encuentro con expertos en investigación clínica de España

Representantes de la Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica (Regic), que celebra su próximo congreso en Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de la provincia de Cádiz (Inibica) será el anfitrión de las Jornadas Anuales de la Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica (Regic), un evento que llega a Andalucía tras haber marcado un hito en su última edición.

El gerente del Inibica y vocal de la Junta Directiva de la Regic, Julio Ríos de la Rosa, ha explicado que la cita de Cádiz "asume el reto" de superar el listón fijado en noviembre de 2025 en Vigo, donde la Fundación Biomédica Galicia Sur congregó a 270 profesionales.

Manteniendo el espíritu de aquel encuentro, que el presidente de RegicGIC, Vicente de Juan, calificó como "un punto de inflexión" por su carácter participativo y diseñado a medida, el Inibica redoblará la apuesta para convertir estas jornadas en "una herramienta de trabajo conjunto, refuerzo y generación de sinergias e impulso para fomentar la transformación real del Sistema Nacional de Salud", ha señalado Ríos de la Rosa.

Como el Instituto de Investigación Sanitaria (IIS), más recientemente acreditado por el Instituto de Salud Carlos III, el Inibica recoge el testigo de Vigo, lo que es "una responsabilidad y una oportunidad", según su gerente.

Así, siguiendo la fórmula estrenada en la ciudad gallega, el evento de Cádiz potenciará el formato de talleres prácticos y colaborativos y abordará los retos urgentes identificados por las propias entidades asociadas, desde la atracción y retención de talento investigador hasta la competitividad del país como motor de ensayos clínicos a nivel europeo.

La coordinación técnica de los contenidos, liderada por los Grupos de Interés de la Regic y su coordinadora Itziar Peñafiel, garantizará que cada sesión formativa se traduzca en soluciones aplicables en los centros sanitarios y centros de investigación.

El objetivo final es capacitar al personal gestor, seguir profesionalizando esta figura y reforzar las instituciones para poder atraer más recursos y consolidar estructuras capaces de acompañar mejor al personal clínico e investigador y contribuir a la mejora de la salud de la población.

La Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica es la primera asociación de España que agrupa a la mayor parte de las entidades gestoras de I+D+i biosanitaria, actuando como foro clave de interacción y representación.

En la celebración de sus jornadas anuales, "Cádiz demostrará que el sur es un motor de innovación imprescindible", en palabras de Ríos de la Rosa.

A juicio del gerente del Inibica, "atraer al músculo de gestión de investigación sanitaria del país --que cuenta con instituciones grandes y punteras-- a un instituto joven y recientemente acreditado, lanza un mensaje potente en el sentido de que la descentralización está aquí para quedarse".