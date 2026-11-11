Adelante destaca el "éxito" de la huelga y señala al PSOE por "violencia policial": "¿Qué va a dejar a Abascal?"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una intervención con los medios durante una manifestación en apoyo a la huelga general del 11 de noviembre. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado de "éxito" la huelga general convocada este miércoles 11 de noviembre y ha dado la "enhorabuena" a los trabajadores que "han dado un golpe encima de la mesa para decir necesitamos derecho a la vivienda".

"Queremos dar la enhorabuena a todos los trabajadores que han hecho huelgas. A la gente que ha hecho un esfuerzo enorme, perdiendo salario, arriesgándose. A la gente que a lo mejor no ha podido hacer huelga hoy pero vaya esta tarde a las movilizaciones. La gente trabajadora demuestra que son lo mejor que tiene esta sociedad", ha remarcado en una atención a los medios en una concentración convocada en Sevilla en apoyo a la huelga.

García ha hecho mención especial a los efectos de la huelga en Canal Sur, donde se ha cortado la emisión de televisión. "Han hecho que Juanma Moreno cuando se levante esta mañana se le ponga un poquito de malita cara por ver que su televisión, la que pretende manipular todos los días, la han puesto en negro", ha subrayado.

Por otro lado, el portavoz de Adelante Andalucía ha condenado la "violencia policial" contra su diputada regional, Inma Manzano, y al secretario de organización de la formación, Néstor Salvador, durante la participación de ambos en un piquete en las vías del Metro de Granada.

"Nos parece una barbaridad, es violencia policial, represión y no se puede permitir. Yo le hago una pregunta al PSOE, ¿qué va a dejar cuando Abascal sea ministro de Interior? ¿Qué va a dejar?", ha señalado al mismo tiempo que ha pedido la dimisión del subdelegado del Gobierno en Granada.

"Por suerte Abascal no va a ser ministro de Interior, pero no va a ser ministro de Interior gracias a la gente que lucha, no al Partido Socialista que manda a la policía a pegarle a los piquetes informativos y a los trabajadores", ha aseverado.

En paralelo, García ha vuelto a defender la ausencia de su formación en el Pleno del Parlamento de esta tarde que va a celebrar el debate de las enmiendas a la totalidad al Presupuesto.

"Prefiero hacer huelga que estar en el Parlamento, sentado en un sillón, aprobando un presupuesto que le da dinero a Asisa, a Quirón, a las multinacionales y que sobre todo le da dinero a los políticos del Partido Popular que tienen casa gratis", ha señalado.

"Hoy el pueblo andaluz ha dado una lección y ha dicho hasta aquí hemos llegado. Necesitamos derecho a la vivienda y vamos a pararle los pies a la derecha y a la extrema derecha", ha subrayado.