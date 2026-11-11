Valero destaca el día "histórico y éxito" de la huelga y llama a la participación en las manifestaciones

El coordinador general de IU Andalucía y candidato de IU en Frente Amplio, Toni Valero, atiende a los medios - IU

MÁLAGA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y candidato de IU en Frente Amplio, Toni Valero, ha calificado de "día histórico" y de "éxito" la jornada de huelga general de este miércoles y ha llamado a la participación en las manifestaciones. Además, ha incidido en que es una huelga "absolutamente necesaria" y ha señalado que "es insoportable que un trabajador tenga que mantener a tres familias: la suya, la de su jefe y la de su casero".

Valero, en una atención a medios en Málaga, ha incidido en que es un día "histórico, la huelga está siendo un éxito, todos los indicadores, así lo dicen, los indicadores que tienen que ver con el transporte y la movilidad, pero también aquellos que tienen que ver con la actividad industrial". Por lo tanto, ha sostenido, "las manifestaciones y la huelga están siendo un éxito".

Además, ha incidido en que "los sindicatos de clase, el sindicato de inquilinas, los trabajadores y trabajadoras le han dejado claro al Partido Popular y a Vox que son ellos si deciden si hay huelga o no". "No son Feijóo ni Abascal, son los trabajadores y trabajadoras quienes deciden cuándo y cómo se hace la huelga", ha apostillado.

A juicio de Valero es "una huelga que es absolutamente necesaria, que va frente a esos grandes empresarios que no quieren subir los salarios a pesar de que cada vez engrosan más sus cuentas de beneficios" y, "por supuesto, una huelga frente a esos especuladores que están asfixiando a las familias trabajadoras con los precios de la vivienda, con los precios de la cesta de la compra".

"Es insoportable que cualquier persona trabajadora tenga hoy que sostener a tres familias: a la suya, a la del casero y a la de su jefe", ha reiterado.

Por tanto, ha animado a todos los trabajadores "a que esta tarde inunden las calles de dignidad, que inunden las calles en las manifestaciones". "Esas cargas policiales que hemos visto que tratan de criminalizar la protesta no se pueden imponer, se impone una protesta pacífica, democrática, en beneficio de la clase trabajadora", ha concluido.

Por su parte, el cabeza de lista del Frente Amplio por Málaga, Rafael Borrego, ha valorado la huelga: "Vemos a la gente en la calle, a la ciudadanía movilizada a pesar de la lluvia, a pesar de la inclemencia y a pesar de que la derecha intenta bloquear, sabotear e insultar a nivel nacional".

Así, ha dicho que desde Frente Amplio "estamos apoyando, por supuesto, en las movilizaciones, en las concentraciones, en los piquetes y allí donde el pueblo nos necesite".