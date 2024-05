Adelante dice que "no hacen falta más turistas, sino arreglar los problemas" y Junta reprocha: "Emprenden una cruzada"

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha sostenido este miércoles en el Pleno del Parlamento que "no hacen falta más turistas, hace falta arreglar los problemas que genera el turismo", antes de argumentar que "los pueblos más ricos no son los pueblos donde se reciben más turistas, sino los que pueden hacer turismo".

Estas afirmaciones se han escuchado durante una interpelación sobre turismo, que ha tenido la réplica del consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Arturo Bernal, quien ante estos planteamientos ha argumentado que "queda claro que ustedes no tienen ningún proyecto, simplemente atacar al turismo".

"Ustedes tienen esa obsesión por desgastar de una forma demencial la labor del gobierno de la Junta de Andalucía, emprendiendo una cruzada en contra de nuestra principal actividad económica", ha proclamado Bernal.

Mora se ha lamentado de una hoja de ruta turística consistente en "traer más y más turistas", para esgrimir aquí los casi 34 millones de turistas recibidos en Andalucía en 2023, hecho que ha contrastado con la realidad de la población andaluza, que ha caracterizado con la afirmación de que "casi la mitad no nos podemos ir de vacaciones", hecho que ha reforzado con el reproche a la Junta de Andalucía de "tener cerradas las Residencias de Tiempo Libre", antes de preguntarse si "el turismo también debería ser un servicio público".

La diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha reprochado al consejero que no hable de "la calidad en el empleo", al tiempo que le ha dicho que "la patronal hotelera le considera uno de los suyos", mientras ha retratado el turismo como un sector de "empleo precarizado" con un 40% de contratos parciales, por lo que ha instado al Gobierno andaluz a "no dar subvenciones a multinacionales y a empresas que cada vez más subcontratan servicios".

En el debe de la estrategia del Gobierno andaluz hacia el turismo ha incluido también que "no habla del impacto medioambiental del turismo", que ha caracterizado con la movilización "cada vez más de aviones y cruceros", mientras ha advertido de que "una plaza hotelera consume el agua de tres viviendas" o que "los 109 campos de golf de Andalucía consume el mismo agua que un millón de andaluces".

Ha utilizado Eurostat para sostener que Andalucía es la región europea con más plazas de viviendas turísticas, 116.000 viviendas con 600.000 plazas, mientras que ha señalado que los alquileres han aumentado un 78% en una década.

Mora ha asegurado, ante los reproches del consejero, que "jamás hemos dicho que no queramos turismo, sí queremos turismo", antes de abundar en la idea de que la Junta de Andalucía de desentiende de "solucionar los problemas de las kellys, de la precariedad absoluta de los trabajadores y trabajadoras del sector", o de eludir reuniones con las personas afectadas por las zonas tensionadas por las viviendas turísticas.

"Es el segundo consejero más impopular de este Consejo de Gobierno", ha proclamado la parlamentaria, mientras ha recriminado al Gobierno andaluz haber hecho "un decreto de vivienda turística que no limita nada", crítica a la que ha añadido la negativa de la Administración andaluza "a poner límite a los precios del alquiler, a las viviendas turísticas", así como ha señalado otras negativas como la expropiación de viviendas vacías o a limitar los beneficios de los grandes tenedores de vivienda.

Mora ha retado al consejero de Turismo a hacer una consulta popular a los andaluces sobre la implantación de una tasa turística, que propone a través de una Proposición de Ley registrada en el Parlamento y que aún la Mesa del Parlamento no ha incluido para su debate en Pleno.

"No tenemos turismofobia, queremos turismo, pero no así, no así", ha remachado su intervención.

CONSEJERO: INGRESAMOS MÁS Y VIENEN MENOS TURISTAS

Bernal ha sostenido que "la tasa de crecimiento del número de turistas está siendo cada vez menor", a la vez que ha apuntado que a esa cifra la supera la tasa de generación de ingresos, de manera que si el primer parámetro crece un 3,2% anual, los ingresos duplican esa cifra para situarse en un 7,7% anual para defender que "ingresamos más y que cada vez vienen menos turistas".

El consejero de Turismo ha defendido que "el decreto de vivienda turística es un documento de referencia en España y en el mundo" y ha esgrimido que en el sector es "un documento de referencia" para que en otros territorios "puedan tener una legislación similar" y ha defendido que con esta herramienta los ayuntamientos "ya tienen la habilitación" para acometer la ordenación de las viviendas turísticas.

"Por supuesto que el turismo para nosotros es la principal actividad económica que tenemos", ha proclamado Bernal, quien ha planteado que "no tenemos ninguna alternativa a esa actividad económica", para reivindicar entonces que supone el 15% del PIB regional y con ello desestimar el argumento de que "solamente tiene esos inconvenientes o esos perjuicios".

Ante las críticas Bernal ha afirmado que "la actividad turística, aunque parece de una fortaleza sin igual, necesita nuestra tutela y cuidado", mientras que, ante la acusación de Adelante Andalucía de ser "el comercial de las cadenas hoteleras", se ha reivindicado como "el consejero de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía y mi objetivo es el interés general de los andaluces", para expresar que le "molesta sobremanera" esa definición "porque es injusta y no se ajusta a la verdad".

"Si dejamos de atraer al turismo, qué hacemos con las más de 416.000 familias que viven del turismo", se ha preguntado el responsable de Turismo, que ha blandido otros indicadores como los 2.500 millones de euros en ingresos para el comercio minorista a través del turismo.