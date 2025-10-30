Adelante dice que los presupuestos de la Junta para 2026 "abandonan a la Córdoba rural y sacrifican lo público"

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía por la provincia de Córdoba, Mariví Serrano, ha calificado este jueves de "maquillaje estadistico" el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, que "presume de una inversión récord de 523 millones para la provincia", pero, "tras esta cifra, se esconde un recorte salvaje en servicios públicos esenciales y una absoluta desconexión de la lucha contra la despoblación".

Es decir y según ha asegurado Serrano en una nota, las cuentas elaboradas por el Gobierno andaluz del PP "abandonan a la Córdoba rural y sacrifican lo público", dejando claro que "son un espejismo", pues los populares "hablan de récords mientras desinvierten en sanidad y educación. Es una operación de marketing que no resiste un análisis serio.

La dirigente de Adelante Andalucía ha señalado que "recortar diez millones de euros en infraestructuras sanitarias, un 20% menos, no es eficiencia, es un paso más en el desmantelamiento de nuestra sanidad pública. Mientras, la educación pública es la gran sacrificada, con una caída del 60% en su inversión. Esto no es una casualidad, es una elección política que hipoteca el futuro de nuestra juventud".

Serrano ha subrayado que "anunciar la finalización de obras que ya están casi acabadas, como las consultas del Materno Infantil de Córdoba, no puede ocultar que no hay un plan para los nuevos retos sanitarios, ni para modernizar unos centros educativos que se caen a pedazos en muchos de nuestros pueblos".

La candidata ha criticado especialmente "el impacto que estas cuentas tendrán en el mundo rural", ya que el PP, desde el Gobierno de la Junta, "nos vende una apuesta por el campo, pero es incompleta y miope. Un pueblo no sobrevive solo con regadíos, necesita un colegio abierto, un centro de salud con medios y servicios sociales dignos. Al recortar en todo esto, el Gobierno de la Junta está aprobando un presupuesto de despoblación pura y dura".

"Hablan de la mayor inversión por habitante --ha añadido--, pero es un dato engañoso que no se traducirá en una vida mejor para la gente de la provincia. La Córdoba rural se merece algo más que ser el patio trasero de los grandes proyectos. Se merece derechos y servicios garantizados".

Para Mariví Serrano, estas cuentas, además, "reflejan una prioridad absolutamente equivocada. Mientras se recorta en lo fundamental, es decir, en sanidad, educación y lucha contra el cambio climático, se priorizan macroproyectos singulares. Es el sello de un gobierno que gobierna para las fotos y no para las personas".

Por eso, desde Adelante Andalucía van a denunciar públicamente "este presupuesto, que deja atrás a nuestra provincia. Exigimos uno que invierta de verdad en las personas, que fortalezca los servicios públicos y que tenga como objetivo real frenar la sangría demográfica en nuestros pueblos. Otra Córdoba es posible, pero no con estas prioridades".