Adelante defiende que el 11N estuvo "donde tenía que estar" y Moreno le sugiere dejar de "seguir a su patrón" Sánchez

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido este jueves que su formación estuvo el 11 de noviembre, día en el que se debatió el Presupuesto andaluz para 2027 y donde su partido junto con el resto de la izquierda parlamentaria se ausentó del debate para secundar la huelga, "donde tenía que estar: en las movilizaciones para defender el principal problema que está sufriendo la gente en Andalucía".

Frente a esto, García ha acusado al Gobierno del PP y Vox de estar en el Parlamento "aprobando el presupuesto de la privatización, la propaganda y las paguitas" para "tener casa gratis por la cara". A estas palabras, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado a Adelante de haber acudido el 11N "presto, raudo y a seguir a pies juntillas lo que dice su patrón, Pedro Sánchez y el PSOE".

"Si usted es tan independista, andalucista y tan tan 'ista', lo primero que tiene que hacer es respetar a esta Cámara y no las órdenes de Sánchez. Era su obligación asistir a la sesión plenaria, que no es un pleno cualquiera sino el más importante" por ser el de la Ley de Presupuestos, en el que "se marca el presente y futuro". "Ha dejado huérfanos a sus votantes", le ha esperado Moreno, que le ha dicho a García: "Es inteligente. Sabe que se ha equivocado. Sabe que no puede hacer seguidismo a Montero, sabe que por mucho miedo que le dé aislarse del patrón, tiene que romper con él".

El presidente de la Junta ha advertido a Adelante de que "durante todo 2027 no van a poder criticar la Ley de Presupuestos porque no han venido a debatirla", hurtándole a los votantes de la formación de izquierdas su "derecho" a defender un modelo diferente. "Usted dimitió, abdicó" de su trabajo cuando "la democracia no se duerme", ha terminado Moreno, para el que Adelante estuvo el 11N de campaña, "más pendiente de los likes y de los votos que de hacer su trabajo".

El portavoz José Ignacio García le ha recordado al presidente los ocho desahucios al día en Andalucía; las 640.000 viviendas vacías en la comunidad y los precios de las VPO para defender los motivos que había para ir a la huelga. "Claro que a usted le parece que no hay razones para la huelga, que se han dedicado a ridiculizar y a meterse con los sindicatos, incluso a decir que a los sindicatos hay que prohibirlos. Usted está contento porque gobierna para los bancos, los fondos de inversión y los cuatro listos que se forran con la situación de la vivienda. Por eso, Adelante estuvo en la movilización y PP y Vox aprobando aquí el presupuesto de las paguitas. Cada uno estuvo donde tenía que estar".

"Mientras la gente está pasándolo fatal con la vivienda, estaban aquí aprobando el presupuesto de las paguitas", ha insistido García, que ha contrapuesto los 60 millones de euros del presupuesto para altos cargos con los 10 millones para hacer VPO; el incremento del 10% de los fondos para la tauromaquia y los patrocinios, como 200.000 euros "en un canapé para el lobby de los apartamentos turísticos". "Dejen de gastarse el dinero de los trabajadores andaluces en propaganda, privatizción y paguita".