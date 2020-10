Adelante exige que acuerdos del Debate sobre el Estado de Comunidad se fiscalicen o será "para el lucimiento de Moreno"

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha exigido este lunes que la resoluciones que salgan adelante en el Debate sobre el Estado de la Comunidad que ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a celebrar antes de la próxima Conferencia de Presidentes sean "vinculantes y se calendaricen" pues, de lo contrario, será "un debate estéril para el lucimiento y propaganda de Moreno".

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, el portavoz adjunto de Adelante, José Ignacio García, ha defendido que es necesario celebrar un Debate sobre el Estado de la Comunidad en Andalucía pero "para que no se convierta en un debate estéril, para que interese de verdad y sea relevante en Andalucía, sus resoluciones y, por tanto, sus acuerdos, deben ser vinculantes, deben estar calendarizados y debe poder hacerse seguimiento y fiscalización del cumplimiento de lo que se diga".

A su juicio, si eso no es así, "vamos a tener un debate en el que el presidente va a llegar con 300 medidas que ocuparán titulares durante un día y después, si te he visto no me acuerdo". "El Parlamento es un sitio serio y el debate político debe ser una cosa seria, rigurosa y lo que se anuncia se tiene que calendarizar y tiene que cumplirse", ha insistido.

"Si no estamos hablando de un debate estéril para el lucimiento propio y la propaganda del presidente Moreno, como ya hicieron antes los gobiernos del PSOE-A", ha sostenido José Ignacio García.

De otro lado, sobre la convocatoria este lunes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el diputado de Adelante ha subrayado que la exigencia de su formación es que Andalucía reciba lo que le toca por población, "si somos el 18 por ciento de la población del Estado, debemos recibir el 18 por ciento en materia de inversiones".

Ha indicado que "además de ser algo lógico, está incluido en el Estatuto de Autonomía, no es ninguna cosa que se haya inventado Adelante Andalucía".

A su juicio, "no puede ser que el Gobierno central se enroque en no dar las suficientes inversiones que necesita Andalucía según el peso poblacional que tiene, pero tampoco puede ser que el Gobierno andaluz, con el dinero que llega, se niegue a blindar los servicios". "Al final, el modelo de uno y de otro, del PSOE y del PP, no parece perjudicial para Andalucía", ha zanjado García.