Adelante exige a la Junta alternativa habitacional e ingresos económicos para las mujeres que ejercen prostitución

SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada y portavoz parlamentaria de Igualdad de Adelante Andalucía, Ana Villaverde, ha exigido este miércoles a la Junta de Andalucía que "garantice alternativa habitacional e ingresos económicos" para las mujeres que ejercen la prostitución.

En una nota de prensa, Villaverde ha explicado que el debate sobre el cierre de los prostíbulos "ha puesto sobre la mesa una realidad que no es nueva ni mucho menos, pero que se ve agravada con la crisis sanitaria y social".

Para la diputada de Adelante, "el problema de fondo es que a menudo se plantean medidas para abordar la prostitución sin contar con las propias mujeres, obviando así sus demandas y reivindicaciones, cuando son quienes conocen mejor que nadie su realidad y sufren las consecuencias de esas medidas".

Así, desde la formación andaluza pide al Gobierno andaluz que el cierre de los prostíbulos "debe acompañarse necesariamente de medidas que garanticen una alternativa habitacional a las mujeres en prostitución y también ingresos económicos". "Si no es así podría incluso empeorar su situación", ha añadido Villaverde.

Para la diputada, "el Gobierno andaluz no puede ponerse de perfil ante esta cuestión y tiene la obligación de garantizar el acceso a una vivienda y a prestaciones económicas para todas estas mujeres". Además, ha querido denunciar también la difícil situación de las mujeres migrantes en situación irregular y exige también al Gobierno central "su regularización inmediata, que es la única forma en la que pueden tener acceso a la búsqueda de empleo y a derechos que actualmente se les niegan".

Finalmente, desde Adelante han puesto como ejemplo al colectivos de Prostitutas de Sevilla "que están demandando que se les de una alternativa para poder subsistir". "Cuando no se cuenta con ellas y no se les escucha, además de no tener en cuenta las consecuencias que se pueden derivar de determinadas decisiones, se puede acabar profundizando aún más en su estigmatización como colectivo y a su marginación social", ha zanjado Villaverde.