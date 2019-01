Adelante formaliza su reclamación a la Mesa para que se incorpore uno de sus diputados en cumplimiento del Reglamento

Publicado 28/12/2018 13:52:57 CET

SEVILLA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha registrado este viernes en la Cámara autonómica un escrito por el que reclama a la Mesa de esta institución que, en cumplimiento del artículo 36 del Reglamento, se incorpore a algún representante de esta coalición para "garantizar el derecho de todos los partidos, federaciones y coaliciones con representación suficiente para constituir grupo parlamentario a estar presentes en la Mesa".

En el escrito registrado, la confluencia de Podemos e IU solicita su inclusión en el órgano de gobierno del Parlamento "en condiciones de igualdad con el resto de formaciones políticas que sí están representadas en la Mesa a raíz de la decisión de la Presidencia de Edad de la Cámara en la sesión constitutiva" de este jueves, cuando arrancó la XI Legislatura.

En declaraciones a los periodistas al entregar el escrito en el Registro, el portavoz de Adelante Andalucía y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha insistido en que el artículo 36 del Reglamento "deja claro que todos los partidos con grupo parlamentario tienen derecho a estar en la Mesa" y que esto es algo "que se conculcó ayer, cuando los votos de Cs y PP-A a Vox permitieron que un partido con menos escaños esté en la Mesa y se excluya a Adelante, que tiene más escaños".

A su juicio, lo primero que debe hacer la Mesa es aplicar el referido artículo "para que Adelante Andalucía tenga el miembro que le corresponde de pleno derecho o, de lo contrario, estaríamos en una situación de absoluta indefensión y nos reservamos el derecho a presentar un recurso de amparo".

Sobre la sentencia que el Tribunal Constitucional falló en la pasada legislatura a raíz de que el PP-A reclamara un segundo puesto en la Mesa, y que consiguió a costa del único representante de IU en este órgano; Maíllo ha dicho que la situación ahora es diferente porque entonces los populares no fueron excluidos de la Mesa, "siempre han tenido presencia pero reclamaban dos puestos en lugar del único que tenían". Ahora, "la situación es diferente y no se cumple el artículo que dice que todos los grupos tienen que estar presentes", de modo que "no tiene nada que ver con lo que le pasó al PP-A".

Y es que, como ha avisado el líder de IU, "la voluntad política del PP-A y de Cs al votar a la extrema derecha para la Mesa y excluirnos a Adelante Andalucía es que somos una molestia para ellos".

"Cada día que pasa sin cumplir el Reglamento estamos en una situación de anomalía legal en la Mesa", ha sostenido Maíllo, quien cree que no se puede empezar así la legislatura, más cuando "va a ser compleja y no puede saltarse nuestras leyes de autogobierno aunque haya grupos que quieran cargarse la autonomía y tienen una estrategia ya definida para empezar a hacer corrosiva todo lo que huela a instituciones andaluzas".