Adelante vincula los "resultados nefastos" de PISA con la falta de "bioclimatización" en las aulas

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha incidido este martes en reclamar a la Junta la "bioclimatización" en colegios de la comunidad autónoma dado el "calor extremo" que se da en dicha región, así como ha vinculado los "resultados nefastos" que ha arrojado la última edición conocida del Informe PISA con la falta de una adecuada climatización en las aulas.

Son mensajes que ha trasladado la parlamentaria andaluza de Adelante Begoña Iza en una atención a medios en Sevilla, coincidiendo con el día de comienzo de curso para "887.000 alumnos en toda Andalucía" en los niveles de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y ciclos formativos.

La diputada de Adelante ha llamado la atención acerca de que el curso escolar comienza en Andalucía al final de un verano "caluroso" y en un día en el que se esperan temperaturas máximas de "39 grados" en Sevilla, así como ha advertido de que se espera "un otoño especialmente caluroso" en la comunidad según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Begoña Iza ha incidido en advertir de las consecuencias del "calor extremo" para profesores y alumnos que dan clase en aulas sin la bioclimatización adecuada, y ha comentado que "luego nos sorprenderemos con que el informe PISA dé resultados nefastos también para Andalucía". "Desde Adelante creemos que también la climatización de los centros tiene mucho que ver con todo esto", ha indicado.

En este contexto, ha recordado que este miércoles, 16 de septiembre, comparecerá en el Pleno del Parlamento la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, que se va a someter así a su "primer examen del curso", según ha señalado la diputada de Adelante, quien ha avanzado que su grupo va a "seguir insistiendo en la bioclimatización de los centros educativos", teniendo en cuenta que "sólo un 10% de los centros escolares en Andalucía está climatizado".

"FALSA BIOCLIMATIZACIÓN"

Ha advertido además de que "muchos" de dichos colegios cuentan con "una falsa bioclimatización, porque es climatización adiabática", que "está recomendada para industrias, para fábricas de vidrio, para granjas de pollos", y que "baja muy poco la temperatura de las aulas", según ha explicado.

Begoña Iza se ha preguntado "por qué los edificios escolares son los únicos edificios públicos que no tienen climatización", y ha invitado a preguntarse si sería imaginable una sede de Consejería, unos despachos de consejera, o un parlamento "sin climatización".

"¿Se imaginan una clase en Alemania nevando fuera sin calefacción?", ha preguntado también la diputada de Adelante antes de remarcar que en Andalucía se pasa "calor extremo en las aulas", y pese a eso no hay una "climatización adecuada" en ellas.

Begoña Iza ha avisado de que ni desde Adelante Andalucía ni las familias de escolares "se rinden", y siguen "en la lucha" por la aplicación de la Ley de Bioclimatización que lleva pendiente "desde 2010", según ha remarcado antes de apostillar que se trata de una ley "muy amplia que habla de sostenibilidad, de aislamiento, de diagnóstico de infraestructuras" y, "en fin, de implantar zonas verdes".

"Las familias pueden estar seguras de que desde Adelante vamos a estar toda esta legislatura insistiendo para que nuestros escolares den clases en condiciones dignas para que garanticen los mejores resultados", ha abundado la diputada antes de incidir en vincular los "malos resultados" académicos con el "calor" que se sufre en las aulas, porque éste provoca que sea "imposible concentrarse", según ha zanjado.