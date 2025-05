Adelante incide en pedir a la Junta que asuma las "competencias" ferroviarias ante el "sabotaje" que vive Andalucía

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha insistido este lunes en pedir a la Junta de Andalucía que asuma las "competencias" en materia ferroviaria ante el "sabotaje" que, en su opinión, está sufriendo la comunidad autónoma en esta materia desde hace tiempo por "culpa", a su juicio, tanto del PP como del PSOE, que "han diseñado una red ferroviaria pensada desde Madrid y para Madrid".

Así lo ha manifestado José Ignacio García en una atención a los medios al participar en una concentración de limpiadoras del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y al hilo de los nuevos retrasos que este pasado domingo se experimentaron en trenes de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía.

El portavoz de Adelante ha señalado que "Andalucía lleva 20 años viviendo una crisis ferroviaria", que, por tanto, "no ha empezado ahora", y en esa línea ha dicho que le "llama la atención que el Partido Popular esté muy preocupado cuando no funciona" la alta velocidad con Madrid, pero no veía "ningún problema" en que las provincias de Almería y Huelva están "desconectadas", en Granada "se estropean los trenes, hay municipios de Andalucía donde el tren es un animal mitológico", y, "de los 14 municipios de más de 50.000 habitantes que hay en todo el Estado sin tren, doce están en Andalucía".

El portavoz de Adelante ha considerado evidente que "estamos viviendo un sabotaje ferroviario a Andalucía todos los días", pero ha sostenido que "es culpa del PSOE y del PP, de los dos, porque los dos han diseñado una red ferroviaria pensada desde Madrid y para Madrid, y un sistema ferroviario que lo que están haciendo es privatizar".

"Si hoy se estropean los trenes es porque el sistema ferroviario se está privatizando, porque lo privado hace que se prime el beneficio económico y no el servicio público", ha continuado manifestando el portavoz de Adelante, que ha insistido así en exigir a la Junta "que se cumpla lo que ya ha votado el Parlamento de Andalucía", y es que la administración autonómica "coja las competencias de su sistema ferroviario, como tienen los catalanes".

"Queremos que Andalucía coja las competencias de su sistema ferroviario, para ver si es verdad" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "es capaz de gestionarlo en condiciones", ha abundado José Ignacio García antes de agregar que "uno se pone muy bravo en Twitter, y el otro se pone muy bravo en determinados medios de comunicación, pero aquí los trenes siguen sin funcionar y sin llegar a Andalucía".

De este modo, ha subrayado que lo que exigen desde Adelante Andalucía es "un sistema ferroviario 100% público, al servicio de la gente normal y corriente, y que sea de competencia andaluza, que es lo que ha votado el Parlamento de Andalucía" con el voto "a favor" del PP, según ha puesto de relieve José Ignacio García para concluir.