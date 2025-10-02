Adelante insiste en el "cese" de la consejera de Salud: "La Junta tiene que dar la cara por las mujeres"

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Grupo mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento, Begoña Iza, ha insistido este jueves en demandar la "dimisión" o "cese" de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ante lo ocurrido con el programa de cribado de cáncer de mama.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Iza ha calificado de "grave e indignante esta bofetada" del Gobierno andaluz a las mujeres, lo que debe llevar a la "dimisión" de la consejera y, si no lo hace, al "cese" por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

"Esa mujer no tiene el nivel para liderar una consejería tan importante como la de Salud", ha dicho Iza, quien ha recalcado que ya es hora de que la Junta dé "la cara" por las mujeres andaluzas.

Ha indicado que el portavoz del grupo, José Ignacio García, preguntará sobre este asunto a Juanma Moreno en el Pleno del Parlamento de la próxima semana. "Le vamos a poner la cara colorada también esta vez con otro tema importantísimo en el que han metido la pata", ha dicho.

En su opinión, lo ocurrido con el programa de cribado de cáncer de mama es una muestra más de que "no se blinda un servicio público como es la sanidad", sino que se "desmonta y se privatiza".

Ha insistido en que el Gobierno andaluz tiene que "dar la cara por las mujeres en Andalucía" y si la consejera de Salud "tiene un poco de humildad y es capaz de reconocer, no sólo este error, sino todos los errores anteriores que lleva cometidos durante toda esta legislatura, debería dimitir".