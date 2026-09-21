Adelante llama a la Junta a ser "parte de la solución" para Ceuta y a dar "ejemplo acogiendo a niños" inmigrantes solos

El responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, en rueda de prensa. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha realizado este lunes un llamamiento al Gobierno de la Junta para que tenga "altura de miras" y sea "parte de la solución" a la situación que se vive en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio, para lo cual ha reclamado que la Junta dé "ejemplo acogiendo" a menores que han llegado a la ciudad autónoma "sin familias".

Así lo ha señalado el responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla en la que ha querido "condenar la agresión, el intento de linchamiento, que sufrió" este pasado domingo la diputada de la Asamblea de Ceuta Julia Ferreras, quien, "junto a dos abogados de derechos humanos", se vieron "rodeados, y una turba de gente intentó lincharlos y destrozó su coche", según ha censurado.

"Cuando se llama a 'cazar' a la gente en Ceuta, como han hecho los dirigentes de Vox, suceden estas cosas, que se intenta linchar a una diputada de Ceuta en nombre de la defensa de Ceuta", ha añadido el dirigente de Adelante antes de realizar "un llamamiento" al Gobierno andaluz para ser "parte de la solución, y no del problema".

Néstor Salvador ha considerado que "está claro que la gestión del Gobierno de España ha sido nefasta" ante lo que ha definido como una situación de "crisis humanitaria" y, "ante esto, los gobiernos --el de España, pero también el de las comunidades autónomas-- tienen que responder, y también la sociedad andaluza y la del resto del Estado", ha sostenido.

El dirigente de Adelante ha puesto además de relieve que se ha conocido en las últimas horas, "por los medios de comunicación, que a día de hoy Andalucía tiene capacidad para acoger en sus instalaciones al menos a 1.200 niños", y al respecto ha destacado que, en Ceuta, "por lo que se habla en los medios y por los datos que han dado, hay entre 700 y 1.000 niños a día de hoy durmiendo en la calle, abandonados" allí.

"Nosotros creemos que el Gobierno de Andalucía debe ser parte de la solución, y que debe de aplicar la ley", ha añadido el responsable de Organización de Adelante, que en ese punto ha reivindicado "el acuerdo bilateral que la Junta de Andalucía", presidida por Juanma Moreno, "firmó con el Gobierno de Ceuta", y ha señalado que el presidente andaluz rubricó ese convenio "cuando decía que tenía el corazón 'así de grande'".

"Y ahora, que hace falta porque hay niños y niñas en Ceuta en la calle, porque hay un pueblo ceutí que lleva más de 50 días sobrepasado, es cuando hay que aplicar ese corazón grande", según ha añadido Néstor Salvador antes de criticar que la Junta "no sólo no lo aplica, sino que se niega a acoger a ningún niño o niña".

El dirigente de Adelante se ha preguntado si eso pasa porque "no le deja Vox", y si "el responsable de esto" es el líder de Vox en Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, tras lo que ha manifestado que "se ve que quien manda en el Gobierno de Andalucía es la ultraderecha que manda a 'cazar' niños y diputados en Ceuta".

Ante esto, Salvador ha advertido de que desde Adelante van a "seguir recordando" al presidente de la Junta su petición para que "cumpla los acuerdos que él mismo firmó con Ceuta", desde la premisa de que "Andalucía tiene que ser tierra de acogida y de soluciones ante el pueblo ceutí, que está pidiendo que se le ayude", y también para "esos niños que, sin familia, están esperando a que alguien les ayude".

"El pueblo trabajador de Ceuta y el pueblo andaluz están esperando soluciones, y no las peleas de partido después de 52 días" desde el inicio de una crisis que "sigue sin resolverse", ha abundado Néstor Salvador antes de concluir incidiendo en que "hay que poner soluciones", y desde Adelante exigen "altura de miras, y que Andalucía dé ejemplo acogiendo a los niños que necesitan una acogida que, además, marca la ley, la española y la internacional", según ha remachado para finalizar.