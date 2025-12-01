Adelante organiza el 4D un diálogo con nieta de Blas Infante "sin nostalgia" y para reclamar mejora de la financiación

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una imagen de archivo ante el busto de Blas Infante ubicado en el Patio del Recibimiento del Parlamento. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha anunciado este lunes que este jueves, 4D, celebrará su propia conmemoración de los 48 años de la movilización ciudadana que hubo en demanda de la autonomía en 1977 y que lo hará con un diálogo que se celebrará en Sevilla entre su portavoz parlamentario y candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, y una nieta del padre de la Patria andaluza, María Jesús Naranjo Infante.

Se trata el 4 de Diciembre de una jornada que el Gobierno instituyó hace dos años como el Día de la Bandera, que comporta la celebración de un acto en el Palacio de San Telmo con la elección de una figura andaluza que haga un elogio de la bandera, cuyas dos ediciones anteriores recayó en la bailaora Sara Baras y el actor Paco Tous y este año lo hará la periodista Isabel Jiménez.

La responsable de Organización, Mari García, ha explicado en rueda de prensa que el propósito de este partido es reivindicar esa jornada como "imprescindible para que hoy tengamos el 28 de febrero" y con la idea de que "en Andalucía tenemos la suerte de tener dos días de Andalucía", a partir de ahí ha abogado por "no quedarnos con una mirada al pasado, con la nostalgia de lo que fue aquella manifestación".

"Pasado y futuro, es de lo que se va a tratar esta conversación", conversación que moderará Pilar González, y exsenadora de Adelante y exparlamentaria autonómica por el Partido Andalucista (PA), ha seguido explicando García, quien ha alertado de no incurrir en "esa mirada nostálgica, sino con una mirada de coger impulso de futuro que tanto necesita nuestra tierra".

Ha reivindicado que el propósito es "seguir reivindicando lo que es justo para Andalucía", que ha concretado en una mejora de su financiación, mientras ha subrayado que la aspiración de Adelante Andalucía es "recoger la herencia de esa lucha andalucista por conquistar todos los derechos todavía pendientes de nuestro pueblo andaluz".

"Nos sigue tocando defender Andalucía y reclamar una financiación justa para nuestra tierra", ha sostenido la dirigente de Adelante, quien ha lamentado que "no puede ser que nuestra tierra siga siendo la más perjudicada, la más maltratada", convencida de que de aquella movilización de 1977 hasta hoy la aspiración sigue residiendo en que "a Andalucía se le dé lo que realmente le pertenece".

Ha señalado Mari García el contraste social y económico de que "los ricos cada vez son más ricos" cuando "nuestra tierra sigue teniendo muchísimas carencias", aun cuando ha apuntado a una generación de riqueza en tierras andaluzas de entes como el puerto de Algeciras que luego "no se queda aquí, no se revierte la riqueza".

Ha recriminado la portavoz de Adelante que mientras el Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía reclame una mejor financiación para Andalucía en paralelo su gestión de los servicios públicos, como la sanidad, sea "que se lo lleven calentito empresas privadas, como es el ejemplo de Asisa y sus amigos de la sanidad privada", por lo que ha advertido que "pedimos una financiación justa para que Andalucía tenga una sanidad pública de calidad".

REPROBACIÓN DE MARLASKA POR EL PARLAMENTO: RECLAMA MEDIDAS Y RECURSOS

Por otra parte, cuestionada en la rueda de prensa por una Proposición no de Ley (PNL) del Partido Popular que debate este miércoles el Pleno del Parlamento por la que se propone la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los problemas del narcotráfico en Andalucía y el desmantelamiento del operativo Ocon-Sur que se creó para el Campo de Gibraltar, Mari García ha argumentado que "lo que hace falta son aprobar medidas concretas que terminen con el narcotráfico en Andalucía", convencida de que "se repruebe a uno o se repruebe a otro se va a terminar con esta lacra que sufrimos en Andalucía".

La dirigente de Adelante ha reclamado "más recursos para zonas en riesgo de exclusión", entre las que ha situado la creación de empleo, por lo que ha planteado que "necesitamos menos reprobaciones y más recursos económicos", para precisar aquí que "esos recursos económicos también pasan por el Gobierno andaluz".

"No solamente hay que exigir al Gobierno, hay que poner recursos de nuestra tierra creando empleo en la zona", ha remachado su reflexión.