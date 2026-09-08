Adelante pide un "análisis profundo" sobre por qué Andalucía "se desploma más todavía" que España en el informe PISA

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una entrevista en la Cadena SER. - CADENA SER ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha declarado este martes "dolido y preocupado" por los resultados del informe PISA de la OCDE que refleja que la comunidad autónoma "se desploma más todavía" de lo que lo hace España de media, y ha abogado por abrir un "análisis profundo" sobre dicho estudio.

José Ignacio García se ha pronunciado así en declaraciones al programa 'La Ventana Andalucía' de la Cadena SER, recogidas por Europa Press, al hilo de los resultados de la edición de 2025 de dicho estudio, que refleja que los alumnos andaluces están más de diez puntos por debajo de la media nacional en Matemáticas, comprensión lectora y Ciencias, mientras que el alumnado español de 15 años ha obtenido su peor resultado de la historia en el informe PISA.

El portavoz de Adelante ha considerado que "esto tiene que ir más allá de la 'peleíta' política", y al respecto ha criticado que ya ha visto "a los portavoces del PP decir que esto es culpa del Gobierno central", y ha augurado que "ahora saldrán los del Gobierno central diciendo que esto es culpa de la comunidad autónoma".

"La realidad es que España se desploma, y Andalucía dentro de España se desploma más todavía", y sigue como "una de las últimas comunidades autónomas", ha agregado José Ignacio García antes de aseverar que "esto es un 'problemón'" que "requiere un análisis profundo" para ver "qué causa" esto.

El portavoz de Adelante ha sostenido que esto "está relacionado, primero, con la falta de recursos en educación", y al respecto ha comentado que "no puede ser que estemos a la cola en inversión", ni "las ratios que tenemos", ni tampoco "la falta de profesorado específico para atender a las necesidades específicas de apoyo educativo".

"Son un montón de cosas" las que estarían detrás de los resultados de este informe, según ha venido a advertir José Ignacio García, que ha apuntado así también a otros factores como "la burocracia absurda" o "la precariedad de los interinos".

Además, el portavoz de Adelante ha abogado por "hacer una reflexión que va más allá de las paredes de las escuelas, que es qué modelos educativos estamos teniendo, cómo está influyendo todo ese abuso de las pantallas que tenemos todos, también los adultos, cómo está influyendo eso en nuestros niños y niñas, en los primeros años de edad", ha continuado José Ignacio García.

En esa línea, ha incidido en opinar que se necesita "una reflexión profunda que vaya más allá de la escuela", pero que "parta de la escuela", y ha lamentado que "nadie lo está haciendo".

En ese punto, ha avisado de que Adelante sí va a "plantear" un debate sobre esta cuestión, sobre la materia educativa en esta nueva legislatura, y ha trasladado su deseo de que "el Gobierno esté a la altura y no se dedique al 'y tú más', a peleítas", sino que se vaya "al fondo de la cuestión", porque a él le "preocupa muchísimo", según ha subrayado para finalizar.