Adelante pide que Andalucía esté "libre" de guerras y "no se utilicen" por EEUU las bases de Rota y Morón contra Irán

Adelante Andalucía ha realizado este lunes un llamamiento a que la comunidad autónoma andaluza permanezca "libre" de guerras como la que han iniciado Estados Unidos e Israel contra Irán, así como que "no se utilicen" por parte del país norteamericano las bases militares de las que dispone en las localidades andaluzas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla).

Así lo ha reclamado la responsable de Organización de Adelante Andalucía, Mari García, en una rueda de prensa en Sevilla en la que ha abordado dicho conflicto y ha subrayado que a dicha formación política le "preocupa especialmente" la cuestión de las bases norteamericanas de Rota y Morón, que "desde Adelante Andalucía hemos denunciado en diferentes ocasiones", al entender que "no deberían estar en una tierra soberana como es nuestra tierra", según ha añadido.

En esa línea, la representante de Adelante ha apuntado que a su formación le "preocupan no solamente las víctimas inocentes que pueden morir en Irán o en otros países que son atacados, sino el riesgo" al que se expone "la ciudadanía" de puntos como Andalucía, y ha considerado "un abuso que, con la excusa de la democracia, de la libertad, se lleven muchas vidas inocentes" por delante.

"Por lo tanto, exigimos que nuestra tierra esté libre y que no se utilice para guerras de estas características, porque Andalucía no debería tener ninguna base americana militar que participe en genocidios de las características de las que se están produciendo" en Irán, según ha añadido.

En esa línea, la dirigente de Adelante ha criticado que, "sin respetar el derecho internacional, Estados Unidos e Israel" han decidido "atacar Irán", con el argumento de que en dicho país "no hay democracia", sino "una dictadura" en la que "no se respetan los derechos humanos", algo que, para la formación andalucista, "no te da derecho ni carta blanca a atacar y matar a personas inocentes, que son al final las que sufren estas guerras", según ha agregado Mari García.

La representante de Adelante ha trasladado su convicción acerca de que, "detrás de este ataque, lo único que hay son intereses económicos, y nos parece que de nuevo nos quieren engañar, porque todos sabemos que detrás está el petróleo", y se utiliza la "excusa" de "la democracia y los derechos humanos para atacar" Irán, según ha remachado.