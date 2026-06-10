Adelante pide explicaciones a RTVA por "si conocía" el presunto caso acoso sexual del CEO del Grupo ADM

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que llevará a la primera comisión de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) en el Parlamento una petición de explicaciones acerca del conocimiento que pudiese haber tenido la entidad acerca del presunto caso de acoso sexual por parte del CEO del grupo ADM, Gustavo Fuentes.

"Queremos que se llegue hasta el final y queremos que se repare a esta mujer, a esta compañera. Porque además hay que hacer una reflexión, esto ya no es una cuestión individual, esto es un problema colectivo", ha destacado García en una atención a los medios en Dos Hermanas (Sevilla).

El portavoz de Adelante ha lamentado que el caso se haya producido en una empresa que "tiene de mayoría en el accionariado la Junta de Andalucía". "Es vergüenza", ha subrayado García quien ha mostrado su apoyo tanto a la víctima como a la plantilla de la empresa.

"Cuando vemos el micro de Andalucía Directo, ningún andaluz, se para si es de Canal Sur o es de una productora. Cuando vemos el micro de Andalucía Directo, estamos hablando de la tele pública. No se puede permitir en la tele pública acosadores sexuales", ha reseñado.

RTVA ha convocado para este jueves, 11 de junio, una reunión de la Comisión de Igualdad, órgano en el que están representadas tanto la empresa como la plantilla, con el fin de valorar las actuaciones que pudieran corresponder conforme a la normativa interna aplicable.

La entidad ha defendido en un comunicado que "no les consta la presentación de denuncia interna alguna en relación con los hechos objeto de las informaciones publicadas".