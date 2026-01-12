Adelante pide incluir los casos dudosos pendientes del cribado de cáncer de mama en nuevo acto único para los más graves

Archivo - El responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, en una imagen de archivo. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha reclamado este lunes que los casos dudosos pendientes de las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama que originaron la crisis y la polémica vivida con este programa se incluyen en el nuevo protocolo que entra en vigor en este jornada, que establece un acto único para los casos más graves, calificados por BI-RAD 4 y 5, y que supone realizarle a la paciente una mamografía, una ecografía y una biopsia de forma consecutiva.

El responsable de organización de Adelante, Néstor Salvador, ha hecho esta propuesta en rueda de prensa mientras se ha preguntado "por qué esto no se ha hecho antes" tras poner de manifiesto que se trata de un protocolo aplicable desde 2011 y ha considerado en consecuencia que "es una de las preguntas que tendría que responder el consejero de Sanidad, el señor Sanz".

Ha esgrimido, ante el hecho de que "tenemos ahora una crisis de los cribados por los casos dudosos", la conclusión de que este acto único médico que se aplicará a los casos más graves de cáncer de mama que "esta medida no arregla el problema que tenemos a día de hoy".

Ha blandido en este sentido que los casos dudosos tras mamografías no concluyentes provocará que "la gente se tendrá que ir a la sanidad privada" para zanjar sus sospechas de haber desarrollado un tumor y ante ese posible escenario ha advertido que "de esa forma seguiremos desmantelando la sanidad pública".

"La gente no puede esperar para saber si tiene cáncer o no por eso, ante los casos dudosos, nos planteamos que también se aplique el acto único y que haya mamografía, ecografía y biosea lo antes posible", ha argumentado el dirigente de Adelante Andalucía.