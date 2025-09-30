Adelante pide a la Junta un plan de choque tras "barbaridad" de casi 600 días para resolver un expediente de dependencia

Imagen de este martes del encuentro de la parlamentaria de Adelante Andalucía Begoña Iza tras reunión con las federaciones de pensionistas de CCOO y UGT. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha reclamado este martes a la Junta de Andalucía que elabore un plan de choque para resolver la situación en que se encuentra la dependencia en la región por cuanto ha calificado de "auténtica barbaridad" que el tiempo medio empleado por la Administración autonómica para resolver un expediente "sea de 574 días, la Comunidad que más tarda en conceder estos servicios".

La media autonómica es de 345 días, que es el periodo que computa el Ministerio entre la solicitud de la prestación y la resolución que se le concede al demandante del servicio.

Según los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) del Ministerio de Derechos Sociales, contabilizados a 31 de agosto, en estos momentos Andalucía tiene 429.699 solicitudes del Sistema de Atención y Ayuda a la Dependencia (SAAD), un 19% del total de España, que es de 2.259.592.

La diputada de Adelante Andalucía Begoña Iza ha denunciado en una nota de audio estos problemas que repercuten en las personas mayores, donde ha incluido los retrasos en dependencia, la falta de plazas en las residencias y la soledad no deseada, de ahí esa petición de un plan de choque a la Administración autonómica.

En una reunión con representantes de las federaciones de pensionistas de CCOO y UGT, Iza ha puesto énfasis en los problemas con la espera en la dependencia y ha tachado de "escándalo" el colapso en la ayuda a la dependencia, por cuanto ha recordado que Andalucía "es la comunidad autónoma que más tarda en conceder estos servicios, 574 días para que se resuelva un expediente de dependencia, lo cual es una auténtica barbaridad".

De igual forma se ha referido la parlamentaria de Adelante a las residencias, que ha calificado de "totalmente congestionadas". Ha planteado que "faltan 4.000 plazas para quitar las listas de espera", además de advertir que "hay muy pocas residencias públicas, son solo un 25%, una cuarta parte de las residencias son públicas, lo cual tampoco nos ofrece las garantías de que sean unos servicios de calidad para nuestros mayores".

El compromiso de Adelante tras esta reunión con los sindicatos es recoger sus denuncias para llevarlas al Parlamento y demandar en este ámbito ese plan de choque para afrontar todas estas cuestiones como la soledad no deseada, el refuerzo en ayuda a domicilio, las condiciones laborales de las trabajadoras, aumento de teleoperadores para el botón verde y refuerzo en el servicio de ayuda de emergencia.

Por último la parlamentaria ha alertado de que dentro de unos años el 30% de la población será más envejecida y es necesario que "un problema que nos afecta a todos como es tener una vejez digna sea un derecho".