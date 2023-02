Adelante pide revocar la Medalla de Andalucía a Azvi por sus vínculos con el PP y condena por discriminación salarial

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía ha planteado este jueves que el Gobierno andaluz dé marcha atrás y revoque su decisión de conceder la Medalla de Andalucía al Grupo Azvi, a su fundador Manuel Contreras, por razones como la vinculación que ha existido entre esta empresa constructora y el Partido Popular, así como por una condena en 2022 por discriminación salarial.

En declaraciones a los medios en el Parlamento de Andalucía de su portavoz, José Ignacio García, ha reclamado "la marcha atrás" en la distinción que este martes anunció el Consejo de Gobierno, la Medalla de Andalucía de la Proyección de Andalucía a Manuel Contreras, presidente de honor del Grupo Azvi, al frente de la cual estuvo más de 58 años.

García ha asegurado que "nos apena" la concesión de este distintivo tras argumentar sobre Azvi que "es una empresa íntimamente vinculada a la corrupción del PP, históricamente", por cuanto ha indicado que "el nombre M. Contreras aparece hasta 11 veces en los papeles sobre la financiación del PP", a lo que ha sumado que "está probado que esta empresa pagó 400.000 euros a la que era la mujer del ministro Álvarez Cascos para que mediara en una operación financiera".

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía ha recordado que "el sobrino del presidente de esta empresa fue tesorero y gerente del PP andaluz bajo la presidencia de Javier Arenas", de quien ha recordado que aparecía en la documentación sobre la financiación del PP.

"Nos parece una barbaridad que el PP le dé la condecoración más alta que hay en Andalucía a una constructora ligada" a este partido, para demandar seguidamente que "el próximo 28-F no le dé la medalla al Grupo Azvi".

Sobre la adopción de alguna iniciativa parlamentaria al respecto, García ha reconocido que "hay pocas posibilidades de presentar una iniciativa parlamentaria por el poco tiempo que hay", así como ha apuntado que "es una competencia del Consejo de Gobierno", al tiempo que ha recordado el precedente del Título de Hijo Predilecto a Cosentino, recientemente condenado por casos de silicosis en trabajadores de esta empresa y alegar "no nos gustaría que volviera a pasar, que se le esté dando la medalla a empresarios que creemos no se lo merecen" y concluir que "una constructora como Azvi no lo merece".