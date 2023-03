Adelante pide que el SAS garantice óptica y gafas gratuitas a todos los menores y Moreno se abre a estudiarlo

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, le ha propuesto este jueves en el Pleno del Parlamento en su pregunta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la ampliación de las prestaciones que ofrece el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Óptica y Optometría, entre ellas, las gafas gratuitas para los menores de edad, planteamiento al que Moreno ha respondido que "estamos dispuesto a escuchar, a valorarlas y cuantificarlas", para apelar a emplear "el realismo hasta ver dónde podemos llegar".

García ha planteado de entrada en su pregunta que "vengo con dos cuestiones: la privatización de la sanidad y los retos para el siglo XXI con nuevas prestaciones", antes de hacer un retrato de los problemas de visión de la sociedad andaluza y las posibilidades de corregirlos.

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía le ha planteado al presidente de la Junta tres propuestas: que el SAS ofrezca prestaciones en Óptico-Optometrista, las gafas gratuitas para menores y un bono para personas adultas en función de su nivel de renta.

"Que nadie se quede sin ver bien porque no puede pagarlo", ha proclamado José Ignacio García, quien ha ofrecido datos como que "un millón y medio de andaluces necesitan gafas y no pueden pagarlas", ante de considerar que las gafas se perciben como "un artículo caro, de lujo" por cuanto ha planteado que su precio medio puede ser de 200 euros y dispararse hasta los 300 o 400 euros en función de que el problema de visión del paciente sea más complejo.

"En Andalucía hay gente que no ve bien porque no se puede revisar la vista", ha sostenido el portavoz de Adelante Andalucía, quien se ha lamentado de que para afrontar esos problemas de visión "no hay ni una sola medida real efectiva de la Junta de Andalucía o del Estado".

García ha sostenido que cuando su coalición plantea "defender una sanidad de calidad no hablamos de volver al modelo del PSOE, del año 2000" para demandar entonces "mirar hacia adelante con cuestiones que no se están abordando".

AMPLIACIÓN DEL CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA Y DE TUMORES DE CÉRVIX

En su respuesta, Moreno ha esgrimmido que "la cartera de servicios del SAS ha ido aumentando" conforme a la aparición de "nuevas necesidades, patologías, de las edades", para detallar entonces iniciativas adoptadas en Oncología, entre las que ha incluido la ampliación del cribado de cáncer de mamá por debajo de la cota de los 50 años, cuando hasta ahora se cubría la franja de los 50 a los 69 años, a lo que ha añadido el cribado de los tumores de cérvix, y otras prestaciones como la implantación de la red de Teleictus o la Unidad de de Lesionados Medulares que albergará el recién bautizado como Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, antiguo Hospital Militar de Sevilla, para remarcar que "no existía en Andalucía".

El presidente de la Junta de Andalucía ha subrayado el crecimiento de un 146% de las partidas destinadas a vacunas, que han pasado de un gasto de 42 millones a 104 o la ampliación de prestaciones como la vacuna del neumococo, la vacunación de la gripe para los niños de entre 6 meses y 4 años, la vacunación del virus del papiloma para los varones de 12 años o la ampliación de la vacunación de herpes zoster.

DESPEDIR 8.000 SANITARIOS, LOS CONCIERTOS Y CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA

José Ignacio García ha planteado también a Moreno "un diagnóstico que podemos compartir", entre lo que ha mencionado "una Atención Primaria saturada, unas malas condiciones laborales del personal, la falta de inversión", tras apuntar que Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma que menos invierte en sanidad, para colegir de este retrato que "han seguido en la misma línea que el PSOE" y advertir de que hay dos millones de andaluces con pólizas privadas.

El portavoz de Adelante Andalucía ha ironizado que "los tres grandes éxitos de política sanitaria de Moreno Bonilla" ha sido el despido de los 8.000 sanitarios de los 20.000 contratados inicialmente como refuerzo ante el Covid, la orden de Atención Primaria que "abre la puerta a la privatización y que en los centros de salud entren empresas privadas", a lo que ha sumado "la adjudicación de 117 millones a dedo", antes de asegurar que "el megaéxito" ha sido la inauguración del antiguo Hospital Militar de Sevilla, que "lo ha inaugurado cuatro veces" desde el 1 de febrero de 2021, antes de recordar que "no ha podido anunciar una sola contratación" y que este sábado, día 25, "vamos a inundar las calles de Andalucía para decir que queremos una sanidad 100% pública, universal, para todos".

Moreno ha replicado con un "tengo la sensación de que quiere que cerremos el Hospital Militar" porque parece que "le molesta que habramos una nueva instalación hospitalaria", antes de apuntar que los conciertos sanitarios en Andalucía han pasado de representar un 4,27% del gasto sanitario en 2018 al 3,86% en 2023.