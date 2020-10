Adelante pide todos los recursos para el SAS y Moreno le anima a alzar la voz contra un Gobierno central "indolente"

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha exigido este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que destine todos los recursos que estén disponibles al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para atender la pandemia pero también las demás necesidades sanitarias de los andaluces, mientras el jefe del Ejecutivo le ha animado a alzar la voz contra el Gobierno central, que es "inerte e indolente con Andalucía" porque "no nos dota de recursos en función de nuestra población y necesidades".

Durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz, la portavoz parlamentaria de la confluencia, Inmaculada Nieto, ha reclamado al presidente medidas para atajar la pandemia avisando de que Andalucía atraviesa "una situación muy complicada". "Las medidas que se han adoptando no están dando los resultados que perseguían para controlar esta segunda oleada, aplanar la curva y garantizar la puesta en marcha de la nueva normalidad", ha agregado.

De su lado, el presidente ha recalcado que la pandemia no solo afecta a Andalucía sino que es global y está conllevando "consecuencias económicas y sociales absolutamente imprevisibles, generando un daño como jamás habíamos pensado".

No obstante, ha defendido que la Junta "no ha dejado de tomar medidas" incluso antes de que empezará la pandemia, toda vez que ha garantizado que siempre ha priorizado la atención sanitaria "para salvar vidas" y en base a tres criterios: "anticiparnos, basar las decisiones en criterios técnicos y científicos y máxima transparencia en la información que proporcionamos".

Moreno se ha detenido en este punto en explicar la estrategia adoptada por el Ejecutivo que preside para controlar los territorios que están sufriendo un alto impacto de Covid-19, con cribados masivos en las localidades que superen los 500 casos positivos por 100.000 habitantes y cuya tendencia sea al alza, así como restricciones de movilidad de entrada y salida, entre otras limitaciones, como ya se ha aprobado para Casariche (Sevilla), Linares (Jaén) y Almodóvar del Río (Córdoba).

En su réplica, Inmaculada Nieto ha advertido de que la anticipación de la que presume Moreno "es un objetivo que no se ha logrado en esta segunda oleada" porque, por ejemplo, "hemos vuelto a tener problemas en las residencias de mayores aún sabiendo que eran instalaciones especialmente vulnerables".

Además, si bien ha respaldado que las decisiones se tomen en base a criterios técnicos, ha cuestionado "hay algunas medidas que no se adoptan y no entendemos en base a qué criterios técnicos". Nieto ha rechazado así que acuerden cribados masivos en algunas localidades pero, en cambio, "no se le realiza a todo el personal de ayuda a domicilio" o dudando del criterio técnico que avale que "se hagan contratos de 20 días a sanitarios".

"Sin desmerecer los criterios de las medidas adoptadas, son insuficientes a la luz de los datos", ha abundado la portavoz de Adelante Andalucía, que ha asegurado al presidente que "la única medida que a día de hoy recoge la unanimidad de todos es que es imprescindible reforzar el servicio público de sanidad".

Nieto ha defendido que la Junta "tiene recursos, hay personal disponible, hay rastreadores sanitarios cuando ese trabajo puede hacerlo personal no sanitario y, además de la preocupación de la pandemia y por los municipios confinados, hay casi nueve millones de andaluces cuya atención sanitaria está comprometida porque todo se destina al Covid y con dudoso resultado", de ahí que le reclame destinar "todos los recursos disponibles" al SAS.

MORENO: "NO HAY VARITAS MÁGICAS"

De su lado, Juanma Moreno ha replicado a Nieto que "no se trata de dramatizar en exceso, porque ya conocemos el drama, ni se trata de pintar un panorama absolutamente negro, los ciudadanos ya lo saben y también saben soluciones", ha agregado.

"Aquí varitas mágicas no hay", ha apostillado el presidente de la Junta, que ha asegurado que en su gobierno trabajan "sin descanso" pero "con los medios posibles que tenemos al alcance".

Tras relatar las medidas que se ha puesto en marcha para controlar la segunda pandemia de coronavirus en Andalucía, Moreno ha defendido que "los datos avalan una razonable gestión de la pandemia", incidiendo en la media de casos es inferior a la estatal, al igual que la ocupación en los centro hospitalarios.

Tras garantizar que en Andalucía se adoptan las decisiones "con la máxima celeridad posible", ha lamentado que no tienen todo el dinero que querrían para atajar esta situación, toda vez que ha puesto el acento en censurar que el Gobierno central "nos ha destinado solo 597 millones de los más de 2.300 que hemos gastados a pulmón".

Por eso, Moreno ha animado a Adelante a "alzar su voz" contra el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, que "no nos dota de recursos en función de nuestra población y de nuestras necesidades". "Le pido que también haga una crítica a un Gobierno de la Nación que es inerte e indolente con Andalucía", ha zanjado el jefe del Ejectivo andaluz.