Adelante: "La prioridad de Junta es dar dinero a multinacionales de la sanidad privada mientras la pública se deteriora"

Publicado 22/10/2019 15:12:33 CET

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha criticado este martes que la prioridad del Ejecutivo andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs) va "muy pegada" a "dar dinero a las multinacionales de la sanidad privada mientras que la sanidad pública se deteriora".

"La sanidad privada es un negocio de los más rentables y que más crece en Andalucía y esto no es casualidad sino una estrategia de dónde se ponen los recursos públicos que provoca que la sanidad privada vaya viento en popa a toda vela y la pública tenga a su personal y usuarios en pie de guerra y movilizándose", ha afirmado Nieto en declaraciones a los periodistas al hilo de las protestas convocadas a las puertas de varios hospitales de Sevilla para protestar por las bajas y permisos de profesionales sin cubrir por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La portavoz de la confluencia de Podemos e IU ha considerado que estas movilizaciones "enganchan" con las últimas que se desarrollaron antes del ciclo electoral a cuenta de unos problemas en la sanidad andaluza "que con el nuevo gobierno no solo no se han resuelto, sino que además se agravan".

Y esto, a su juicio, se deduce en los Presupuestos autonómicos que ha confeccionado el Ejecutivo para el 2020 pues "recogen datos que avalan ese formidable descontento que hay a pie de calle" ya que reflejan que "el índice de temporalidad del personal contratado por el SAS se sitúa en un 45,85 por ciento" o que "hay más tiempo de espera para las pruebas diagnósticas, para que nos atienda un especialista o para que nos operen".

Nieto ha enfatizado que en lo que a sanidad pública respecta, el foco no sólo hay que ponerlo en el dinero que se dedica, sino también a las prioridades.

Por eso, ha censurado que el cogobierno "presume de superar los 11.000 millones de euros presupuestados para la Consejería de Salud pero no encuentra fondos para garantizar contratos que permitan que no se colapsen los centros sanitarios y las urgencias, o no encuentra cuatro millones para que los auxiliares administrativos cobren igual que los administrativos porque hacen el mismo trabajo, o dinero para la atención primaria y la medicina preventiva que evite que este año se vayan a cortar más pies diabéticos que el pasado".

"Las prioridades de este Gobierno van muy pegadas a dar dinero a las multinacionales de la sanidad privada mientras la pública se deteriora", ha concluido la portavoz de Adelante Andalucía, que ha trasladado a los manifestantes el respaldo de la confluencia a sus reivindicaciones porque "tienen toda la razón".