Adelante prioriza cambiar políticas en la Junta y no caras: "Si tres lo hacen igual de regular, mejor quedarnos quietos"

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha defendido que se produzca en el Gobierno andaluz un cambio de políticas en vez de caras, ante la negociación que están manteniendo el PP-A y Ciudadanos (Cs) para remodelar la estructura de la Administración, toda vez que incide en que "si uno lo hace regular y tres lo van a hacer igual de regular, para eso mejor quedarnos quietos".

"Lo importante no es hacer un cambio de caras, que haya más o menos carteras, aunque algunas consejería están sobrecargadas, más allá de eso lo importante sería acometer un cambio de políticas", ha sostenido en rueda de prensa la portavoz parlamentaria de Adelante, Inmaculada Nieto.

Y es que, a su juicio, hacen falta cambios en las estructuras "que no sean cambios nominales sino en el rumbo que el Gobierno de las derechas tiene trazado y que se muestra muy lesivo para el interés general de Andalucía en muchas materias, como empleo o sostenibilidad ambiental", entre otros.

"Si los cambios fueran de políticas tendríamos más expectativas pero si es de nombres, como casi todo indica, continuaremos y nos aprenderemos los nombres nuevos", ha añadido antes de apuntar que si no se tocan los nombres de los consejeros, "es mejor no coger cariño a nadie por debajo de los consejeros porque no suelen pasar mucho tiempo en esos cargos". "Sería otra oleada de cambios de los muchos que ya ha habido", ha apostillado.

De este modo, ante la posibilidad de que se amplíe el número de consejerías, cree que sería oportuno si es "para atender bien asuntos que están mangas por hombro", cuando ha incidido en que tanto Juan Marín y como Carmen Crespo "están desbordados, por acumulación de tareas y porque tienen responsabilidades muy dispares".

No obstante, Nieto ha incidido en que "si lo que ahora hace uno regular lo van a hacer tres igual de regular, casi que mejor nos quedamos quietos".