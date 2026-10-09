Adelante propone a Pilar González para el Consejo de Administración de RTVA

Archivo - Pilar González, candidata de Adelante Andalucía al consejo de administración de RTVA. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha anunciado este viernes la candidatura de Pilar González para formar parte del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA). La formación ha defendido su propuesta para "defender la calidad del medio público, la independencia para que los profesionales puedan ejercer su trabajo en las mejores condiciones y la mejora de las condiciones laborales y la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras del ente público".

Según ha detallado el partido en una nota, Pilar González es licenciada en historia por la Universidad de Sevilla. Tiene una amplia trayectoria ligada a las instituciones públicas, medios de comunicación, industria editorial y la docencia. Ha ejercido funciones de representación y control institucional como senadora y parlamentaria andaluza.

Asimismo, han destacado su paso durante diez años como colaboradora de Canal Sur Radio y Televisión en programas como "La Hora de Andalucía", "Hora Sur", "Buenos Días" y "la Noche al Día". Además, ha dirigido y presentado un programa de debate televisivo en el Correo Televisión y ha sido directora de proyectos editoriales.

"Aporta al Consejo de Administración de la RTVA una visión institucional del servicio público audiovisual, compromiso con el pluralismo y un conocimiento amplio de la realidad social y cultural de Andalucía", ha subrayado.

Adelante Andalucía ha señalado que "no obtuvo representación en la anterior legislatura" y se han comprometido a "utilizar su cargo al servicio de la radiotelevisión pública andaluza para hacer una labor fiscalizadora, para garantizar la pluralidad, la independencia y defender el gran desempeño profesional de su plantilla ante injerencias del gobierno".

La Mesa del Parlamento andaluz acordaba en su reunión de este miércoles, 7 de octubre, abrir un plazo de presentación de candidaturas para proceder a la renovación de órganos de extracción parlamentaria como el consejo de administración y la dirección general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, los grupos tendrán de plazo hasta el próximo martes día 13 de octubre para presentar candidaturas para la renovación del consejo de administración y la dirección general de la RTVA, así como del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz.

Las mismas fuentes parlamentarias apuntan a se ha planteado que, en esta ocasión, el PP-A proponga a cuatro candidatos para el consejo de la RTVA y el CAA; el PSOE-A a dos en cada uno de ambos órganos; Vox a uno, Adelante Andalucía a otro y Por Andalucía al restante representante en cada caso.