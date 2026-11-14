Adelante propone retirar las subvenciones y un IVA general para la tauromaquia en "la transición a su abolición"

Archivo - Morante de la Puebla durante una corrida de toros en Sevilla. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa electoral de Adelante Andalucía para las elecciones generales del 29 de noviembre recoge una serie de medidas de "transición hasta la abolición de la tauromaquia". Asimismo, la formación andalucista apuesta por una serie de medidas orientadas a mejorar la accesibilidad de productos anticonceptivos y test de embarazos, junto a refuerzo en el cuidado de la salud mental.

Según el documento consultado por Europa Press, Adelante aboga por derogar la Ley 18/2013, que regula la tauromaquia como patrimonio cultural. De esta forma, también pide la suspensión de todas la subvenciones relacionadas con el sector, incluidas las destinadas a escuelas taurinas.

"Porque el dinero público no debe financiar el maltrato animal", defiende el partido que propone un IVA general para los espectáculos taurinos. Asimismo, abogan por prohibir que las personas menores de 16 años participen o asistan a festejos taurinos, que se emitan ocurridas en la televisión pública y en horario infantil, así como la venta de alcohol en dichas celebraciones.

"Porque el alcohol empeora la seguridad en los festejos", ha señalado el partido en su programa electoral. En contraposición, el programa cultural de Adelante recoge medidas como el acceso gratuito a los museos y monumentos de titularidad estatal para los menores de 26 años, junto con una financiación plurianual fijada por ley para las agrupaciones musicales y escénicas, entre otras propuestas.

En paralelo, Adelante propone periodos de caza más cortos, penas más duras para la caza furtiva y prohibición de criar y soltar especies para cazarlas. "Porque la caza también debe respetar el bienestar animal", ha remarcado.

En esta línea, el partido quiere impulsar una Ley de bienestar animal que "proteja a todos los animales, incluidos los perros de caza y de trabajo, los de experimentación, los de producción y los usados en festejos, con la tauromaquia en transición hasta su abolición".

Por otro lado, Adelante recoge en su programa electoral el acceso gratuito o "más barato según la renta" a los productos menstruales y anticonceptivos. Asimismo, propone la venta libre fuera de las farmacias y gratuitos en centros de salud y de juventud de los tests de embarazos.

En este sentido, la formación propone "reabrir centros específicos con diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en una sola visita y planes de prevención". Asimismo, el partido aboga por una ley contra la violencia obstétrica.