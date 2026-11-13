Adelante propone una ley de turismo para "repartir los beneficios entre los trabajadores"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto a la cabeza de lista de su partido al Congreso por Cádiz, María Sánchez. - ADELANTE ANDALUCÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía ha presentado este viernes su propuesta de ley de turismo dentro de su programa electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El objetivo de la medida es "repartir los beneficios de esta actividad entre los trabajadores", asimismo la formación ha insistido en la necesidad de establecer una tasa turística.

"El turismo es muy importante en Andalucía. Hablamos de más del 12% del PIB, de un impacto económico de 36.000 millones de euros ¿Dónde van los beneficios? El turismo es un sector estratégico construido por los trabajadores y ese beneficio no se queda entre ellos", ha explicado el portavoz de Adelante, José Ignacio García, en El Puerto de Santa María (Cádiz).

García ha acompañado en el acto de campaña a la cabeza de lista por Cádiz al Congreso de los Diputados, María Sánchez. Una de las principales medidas dentro de la ley consiste en "obligar a las cadenas hoteleras que paguen impuestos en Andalucía y que repartan sus beneficios entre los trabajadores del turismo". "

"Nos dice el señor Moreno Bonilla, la derecha, que nosotros estamos en contra del turismo. No, lo que queremos es que los andaluces y andaluzas de clase trabajadora se queden con el beneficio del turismo para ver si alguna vez son los andaluces los que pueden hacer turismo, y no son los que trabajan para el turismo", ha defendido García.

Por su parte, Sánchez insistido en la necesidad de establecer una tasa turística cuyos beneficios "vayan íntegramente a la creación de vivienda pública".

"Nos encontramos con que el PP y Vox están en contra de esta tasa porque ellos defienden los intereses de una minoría y hablan en defensa de los dueños de los hoteles y de los dueños de las aerolíneas. No miran por el derecho de la mayoría que es el derecho a la vivienda de los andaluces", ha concluido Sánchez.