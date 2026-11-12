Adelante Andalucía abre la campaña del 29N con una candidatura "del pueblo andaluz" basada en "el coraje y la esperanza"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, Durante el acto de inicio de campaña celebrado en el Paseo de la O de Sevilla. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reivindicado que la campaña electoral de su formación para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre (29N) pertenece "al pueblo andaluz, no a ningún partido", y ha asegurado que la afrontan con "coraje y esperanza" frente a la campaña de "odio, miedo, resignación, aburrida y triste de los de siempre". "Comienza la campaña que va a cambiar el futuro y va a hacer historia, porque salimos a pararle los pies a la derecha, a la extrema derecha y a los que venden a nuestro pueblo y nuestros derechos con una izquierda fresca, nueva, diferente, feminista, que no se resigna y que no es muleta de nadie", ha proclamado.

Durante el acto de inicio de campaña celebrado en el Paseo de la O de Sevilla, García ha destacado que este pasado miércoles "el pueblo andaluz se mojó en la lucha por la vivienda" con motivo de la huelga general del 11 de noviembre (11N), convocada para reclamar mayor acceso a la vivienda y mejoras salariales. "Y lo que nos queda a nosotros es mojarnos", ha añadido.

En este contexto, el dirigente de Adelante Andalucía ha defendido que su formación "va a hacer historia por el pueblo andaluz" y ha puesto en valor el lema elegido para estos comicios: "¿Para qué hacerlo normal si podemos hacerlo bonito? Esas sí son las campañas de Adelante Andalucía".

En esta línea, el portavoz ha explicado el doble sentido del binomio "coraje y esperanza", detallando que el primer término "es una palabra polisémica que tiene varios significados". "El primero lo sabemos muy en lo hondo el pueblo andaluz: nos da coraje y nos da rabia cuando especulan con la vivienda y nos expulsan de nuestros barrios; cuando nos explotan en los trabajos sin tiempo libre ni conciliación para enriquecer a unos cuantos; que siempre sean los trenes de Andalucía los que tienen los accidentes o simplemente no llegan; el precio de la vida, de los alimentos y de la luz; que nos asfixien día a día y ver al fascismo, al racismo y al machismo campando por nuestras instituciones", ha enumerado.

Asimismo, ha subrayado que "coraje para el pueblo andaluz también significa valentía", poniendo en valor "el coraje de la clase trabajadora cuando se levanta cada mañana a hacer que el mundo funcione; el de las personas, la mayoría mujeres, que cuidan de los suyos; el de las feministas cuando se enfrentan al machismo; el de la gente que sale a pelear por sus derechos, que se organiza y se rebela, y el del pueblo andaluz cuando antes, ahora y en el futuro salen y saldrán a dar un golpe en la mesa y a decir basta ya".

Respecto a la palabra esperanza, García ha defendido su elección frente "a los que privatizan nuestra sanidad, los que corrompen los servicios públicos, los que especulan con la vivienda, los fascistas, los machistas, los racistas y aquellos que exprimen a nuestro pueblo cada día y quieren robarnos algo que no vamos a dejar que nos roben: no vamos a dejar que nos roben la esperanza".

"Tenemos esperanza porque sabemos que el pueblo andaluz sabe reír y cantar en las dificultades; porque en cada rincón, en cada barrio y en cada pueblo de esta tierra la gente se organiza, se rebela y no se resigna", ha reivindicado, antes de concluir que tienen esperanza "en la clase trabajadora y en Andalucía" al tiempo que parafraseaba la letra del himno andaluz: "La bandera blanca y verde vuelve, tras siglos de guerra, a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra".