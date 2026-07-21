El Parlamento andaluz evalúa este miércoles la "idoneidad" de Arenas, Susana Díaz, Espadas y Zancajo para ser senadores

Archivo - La exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la senadora del PSOE, Susana Díaz, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Senado,a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del PP andaluz Javier Arenas, los que fueran secretarios generales del PSOE andaluz Juan Espadas y Susana Díaz, y el periodista Álvaro Zancajo están citados este miércoles, 22 de julio, a comparecer ante la comisión consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento de Andalucía para que ésta se pronuncie sobre su "idoneidad" como candidatos a ser designados senadores en representación de la comunidad autónoma.

Se trata de cuatro de los nueve nombres propuestos por parte de los grupos del PP-A, PSOE-A y Vox como candidatos a senador por designación autonómica al inicio de la XIII legislatura andaluza. Junto a ellos, han sido propuestos también para ocupar un escaño en la Cámara alta, por parte del Grupo Popular, el todavía presidente del Parlamento, Jesús Aguirre; la expresidenta del PP de Sevilla Virginia Pérez y el exparlamentario Francisco Javier Oblaré.

Además, el PSOE-A ha propuesto a su actual secretaria general y portavoz parlamentaria, María Jesús Montero, como candidata a senadora, al igual que ha hecho Vox con la abogada María Pastor, que desde abril dirigía la Oficina de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla.

En función del resultado de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, al PP-A --que ganó los comicios y obtuvo 53 escaños en el Parlamento-- le corresponde en esta legislatura proponer a cinco de los referidos nueve senadores en representación de la comunidad, mientras que al PSOE-A tres y a Vox, uno.

Sin embargo, el PP-A acordó con Vox en el pacto que han alcanzado para gobernar la comunidad cederle uno de los cinco senadores que puede proponer el Grupo Popular, de ahí que en representación del segundo partido se postulen como candidatos al Senado el periodista Álvaro Zancajo, que ha ocupado en la última legislatura una plaza en el consejo de administración de la RTVA, y la abogada María Pastor.

No obstante, ante la citada comisión consultiva de Nombramientos sólo tienen que comparecer los candidatos que no sean diputados del Parlamento andaluz, lo que excluye de este trámite a Jesús Aguirre --parlamentario por Córdoba--, y a María Jesús Montero, con escaño por la provincia de Sevilla.

De este modo, además de Javier Arenas, Susana Díaz y Juan Espadas, que en la legislatura recién finalizada eran ya senadores por designación autonómica, por lo que aspiran a ser renovados en esa condición, y Álvaro Zancajo, tendrán que comparecer este miércoles ante dicha comisión los 'populares' Virginia Pérez y Francisco Javier Oblaré --diputados autonómicos en la anterior legislatura--, y María Pastor, propuesta por Vox.

La sesión de la comisión consultiva de Nombramientos está programada para que dé comienzo a las 12,00 horas de este miércoles en la sala de la Junta de Portavoces, según figura en la agenda parlamentaria, consultada por Europa Press.

Al día siguiente, el jueves 23 de julio, está convocada la sesión del Pleno del Parlamento que tiene entre sus asuntos a tratar la designación de senadores en representación de la comunidad autónoma andaluza, por lo que será entonces cuando se voten las citadas nueve candidaturas.