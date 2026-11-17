Acto de inicio de campaña de Adelante Andalucía para las elecciones generales del 29 de noviembre. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha publicado una versión accesible de su programa electoral para "facilitar que personas con capacidades diversas puedan consultarlo". Con esta publicación, la formación ha adaptado las 29 propuestas principales al formato estandarizado de lectura fácil, pensado para personas con discapacidad auditiva y visual y con dificultades de comprensión lectora, y también para quienes no dominan el idioma.

Según ha destacado el partido en una nota, de esta forma, la web cumple ciertos estándares técnicos, en concreto el "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2", que garantizan la accesibilidad de la misma.

Para las personas con discapacidad visual, Adelante ha añadido locuciones realizadas por personas con acento andaluz, "evitando de esta forma las voces robóticas de la inteligencia artificial y manteniendo la esencia andalucista que les caracteriza". También se puede configurar el tamaño de la letra y añadir contraste de color, medidas que mejoran la accesibilidad a personas con daltonismo y dislexia.

"Creemos que los partidos tradicionales han olvidado a las personas con capacidades diversas y nos parece un error porque este tipo de personas necesitan de la política, necesitan conocer qué propuestas le van a afectar a ellos, y necesitan que se haga política en favor de ellos", ha subrayado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

El programa también ha incluido pictogramas de Arasaac (Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa) para personas con dificultades cognitivas, de lectura o idiomáticas. Además, Adelante ha añadido aclaraciones de palabras y conceptos difíciles como 'fondo de inversión' o 'Adif' para "fomentar la comprensión de personas migrantes, mayores o con dificultades en el lenguaje y comunicación".

Estas adaptaciones se pueden acceder en https://programa.adelanteandalucia.org/, el programa de la web, que además incluye un PDF editable con la versión lectura fácil para su difusión en papel.

"Adelante Andalucía se lo toma en serio, toma como una primera medida fundamental hacerle llegar nuestras propuestas a las personas con capacidades diversas porque tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano", ha concluido García.