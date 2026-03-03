Adelante se reafirma en su rechazo a las "bases americanas" de Rota y Morón aunque saluda que "no se usen" contra Irán

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García en la manifestación de la izquierda por el 28F. A 28 de febrero de 2026 en Sevilla. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reafirmado este martes el rechazo de su formación a que la comunidad autónoma andaluza albergue "bases americanas" como las de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), si bien ha valorado que "no se usen" en el ataque que están promoviendo los gobiernos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Son ideas que el portavoz de Adelante Andalucía ha trasladado en unas declaraciones en Onda Local Andalucía difundidas por la formación, y consultadas por Europa Press, después de que el Gobierno de España haya rechazado prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón y Rota, alegando que la operación estadounidense no tiene cabida en el convenio que rige la cooperación entre los dos países.

José Ignacio García ha indicado que en Adelante Andalucía no tienen "ninguna información" sobre esta cuestión, y por eso la han solicitado a través de una iniciativa que su grupo ha presentado en el Parlamento andaluz, según ha explicado.

Ha señalado, en todo caso, y "suponiendo que lo que nos hayan dicho sea verdad", que le "parece bien que estas bases no se usen" o "no se van a usar en esta operación" contra Irán que ha descrito como "una operación criminal por parte de Estados Unidos y del Estado genocida de Israel", si bien ha sostenido que "hay que dar más paso hacia adelante", desde la premisa de que "las bases de Rota y Morón son unas bases americanas que nunca debieron estar en nuestro territorio".

De esta manera, José Ignacio García ha sostenido que "un gobierno responsable, que defienda la soberanía tanto de España como de Andalucía, debería decir" que "estas bases americanas de un Estado extranjero, de un ejército que se dedica básicamente a bombardear países del mundo para buscar petróleo, no deben estar aquí".

"Creo que debemos transitar hacia que esas bases dejen de estar en territorio andaluz y dejen de ser bases americanas", según ha abundado el portavoz de Adelante antes de concluir subrayando que en dicha formación defienden "lo que siempre hemos dicho", que es que "estas bases deben estar fuera del territorio de Andalucía".