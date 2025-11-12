Adelante se "rebela" contra Presupuesto "injusto y antisocial" y avisa que "El Manual de privatización" produce "rabia"

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía Begoña Iza ha sostenido este miércoles en el Pleno del Parlamento que ha debatido las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuesto para 2026 que "nos gusta ser rebeldes y nos rebelamos contra estos presupuestos son injustos y antisociales".

Ha ironizado con el título de las memorias del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para asegurar ante su anuncio de reforma integral del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que "El Manual de privatización debería llevar como subtítulo La Administración pública al servicio del beneficio privado".

Sobre la gestión sanitaria se ha preguntado "qué más decir que no dijéramos el domingo en las manifestaciones" para recordar que "ustedes no estaban allí, estaban en su congreso", en referencia al XVII Congreso Autonómico del PP-A, y concluir que "ya es torpeza organizar un congreso cuando la crisis se encuentra en su momento álgido con la gente pidiendo en la calle la dimisión de Moreno Bonilla".

Iza ha sostenido, frente al argumento del Gobierno andaluz, que "no ha vuelto la normalidad, la crisis continúa", mientras ha invocado cánticos de las manifestaciones del domingo como "nuestra salud no es vuestra mercancía" o "fuera Bonilla de Andalucía", para considerar que la gestión sanitaria del Partido Popular en Andalucía "está fomentando la rabia indomable entre la gente indomable", convencida de que "no les importa el coste humano" ante la máxima de que se trata "del rédito a toda costa".

Se ha preguntado la parlamentaria de Adelante Andalucía "cómo es posible que la sanidad siga colapsada" cuando el actual Gobierno andaluz reivindica gastar 6.000 millones que cuando heredó la sanidad de manos socialistas, para recordar aquí que "4.500 millones le han regalado a la sanidad privada" o ha empleado otro parámetros como que "el gasto farmacéutico ha crecido 337 millones" desde que la Junta de Andalucía decidió acabar con la subasta de medicamentos o "los 6.000 profesionales que se han ido de la sanidad".

"Queremos una sanidad pública de calidad y de fiar, la que teníamos, la que construimos con nuestras propias manos", ha proclamado Begoña Iza.

La parlamentaria de Adelante ha centrado también su intervención en el segundo gran pilar del Estado del Bienestar, la educación, para sostener que si la partida presupuestaria más cuantiosa es el gasto del personal la siguiente es el pago de conciertos educativos, hecho que ha calificado de "escandaloso".

"En Adelante no podemos aceptar eso", ha dicho Iza sobre lo que ha descrito como "pagar la educación en la empresa privada", para indicar entonces que la proporción es de "ni un docente por centro educativo" tras confrontar una oferta de empleo de 3.459 docentes para 4.700 centros públicos.

"1.100 millones de los impuestos de todos nosotros a la palabra que no les gusta a ustedes, a privatizar la educación", ha afirmado la diputada de Adelante, quien se ha preguntado "hasta cuándo van a estar robando a la educación pública andaluza", de la que ha afirmado que "podría ser puntera" si tuviera una ratio como la que aplica Finlandia en sus clases.

Iza ha recriminado al Gobierno andaluz que la Beca 6.000 y Segunda Oportunidad Educativa "están congeladas", antes de alertar que en Formación Profesional "están permitiendo que la oferta en la privada triplica la pública" y así empujar al alumnado a la privada "por necesidad".

