1135752.1.260.149.20261120112513 El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, interviene durante el turno de preguntas del encuentro informativo de Europa Press. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha mostrado crítico con compartir la organización del Mundial de Fútbol 2030 entre España y Marruecos. En este sentido, ha calificado de "dictadura" a la monarquía del país africano y ha lamentado el cambio de posición del gobierno de Pedro Sánchez sobre la situación del Sahara Occidental.

"Si va a ser un lavado de cara, no quiero organizarlo. Si va a ser una alianza entre pueblos, a lo mejor me lo puedo plantear. Pero es que creo que va a ser un lavado de cara del régimen dictatorial marroquí. Y eso no lo quiero. No lo quiero ni en el deporte ni en ninguna cosa", ha afirmado este viernes en un encuentro informativo organizado por Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol.

García ha extendido estas críticas a las relaciones actuales con la administración de Marruecos. "Hya que diferenciar el pueblo del régimen. Creo que hay que generar todos los lazos del mundo con el pueblo marroquí, con la gente de Marruecos, que sufre una dictadura criminal. Y hay que apoyar a todas las organizaciones democráticas, estudiantiles, feministas que hay en Marruecos", ha señalado.

El parlamentario ha lamentado la posición del PSOE en su relación con Marruecos poniendo el foco en el Sahara Occidental. "A mí me parece una barbaridad lo que ha hecho este gobierno de vender al pueblo saharaui apoyando una legislación ilegal de la ocupación marroquí del Sahara Occidental", ha asegurado.

"Ahí no ha habido un proceso de descolonización, como lo hubo en el resto de países de África. No hubo un referéndum, como lo hubo en el resto de países de África. España era la potencia administradora, la responsable de hacer eso. Y lo que hicimos fue regalarle al régimen marroquí el Sahara y ahora encima legitimarle y darle los papeles de la casa", ha remarcado.

En esta línea, García ha mostrado su incredulidad ante "la falta de explicaciones" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la posible participación de Marruecos en la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta el pasado mes de julio. "No lo entiendo, se me escapan cosas", ha señalado al mismo tiempo que ha asegurado que el PP "haría la misma política errónea".