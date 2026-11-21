Archivo - El 'USS John Basilone' (DDG 122), el destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, llegando a su nuevo puerto en la Base Naval de Rota (Cádiz). - US NAVY - Archivo

SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa electoral de Adelante Andalucía recoge una serie de medidas orientadas a 'la paz y la cooperación'. Entre ellas, destaca la petición de un referéndum acerca de la permanencia de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En esta línea, el partido muestra su rechazo al plan europeo de rearme y al objetivo del 5 % del PIB de la OTAN. Por ello, defiende una reducción "progresiva" del gasto militar.

En el apartado de defensa, el partido propone el cierre de las bases militares en Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla). "Renegociación de los convenios con el objetivo de cerrarlas y plan de empleo alternativo para las comarcas, sin escudo antimisiles ni submarinos nucleares en Gibraltar, y España en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, sin armas nucleares en su territorio, puertos ni espacio aéreo", recoge el programa consultado por Europa Press.

Adelante también pide un embargo total de armas a Israel y "volver a la posición anterior a 2022 con respecto al Sáhara Occidental y respetar las sentencias europeas que excluyen el Sáhara de los acuerdos con Marruecos".

Entre las 719 medidas que recoge el programa electoral, la formación también hace hincapié en derogar la actual ley de extranjería para la aprobación de un nuevo texto "basado en derechos". En esta línea, propone el cierre de los centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) "empezando por el de Algeciras".

RECONOCIMIENTO DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS

Adelante Andalucía recoge en su programa electoral para los comicios del 29 de noviembre diferentes propuestas orientadas a una mayor asunción de competencias para la comunidad autónoma o el reconocimiento de elementos culturales y deportivos. Asimismo, la formación pide eliminar la ordinalidad del modelo de financiación autonómica y un fondo transitorio de nivelación.

En el documento consultado por Europa Press, el partido propone el traspaso de las competencias ferroviarias, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las vías de alta capacidad que discurren solo por Andalucía o la creación de una Agencia Tributaria Andaluza. En esta línea, Adelante ha pedido la gestión exclusiva de la cuenca del río Guadalquivir por parte la Junta.

En consonancia con esta reclamación de competencias, Adelante recoge en su programa la petición del traslado de sedes de organismos estatales, "empezando por el Instituto Español de Oceanografía, el IDAE y la Agencia de Información y Control Alimentarios". Asimismo, aboga por la creación de una empresa estatal que fabrique medicamentos, "con sede en Andalucía", y que plan estatal de ciberseguridad tenga en la comunidad "centros, no solo delegaciones comerciales".

El programa propone que se tengan en cuenta la participación de Andalucía en las decisiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) "sobre empresas públicas que operan en la comunidad".

En aspectos más culturales, Adelante apuesta por "impulsar y fomentar las hablas andaluzas con una institución que las estudie, documente y promueva y combata los prejuicios, sin imponer una sola forma de hablar". Asimismo, defiende la concepción de "nacionalidad histórica" de Andalucía.

En paralelo, la formación defiende una reforma de la Ley del Deporte para que puedan competir de forma oficial las selecciones andaluzas de diferentes disciplinas.