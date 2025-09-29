Adelante reclama a Moreno "servicios de calidad" en vez de "se me enciende la bombilla" con las deducciones fiscales

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha considerado este lunes que, frente el anuncio de una nueva deducción fiscal por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con una rebaja de 100 euros en la cuota autonómica del IRPF para contribuyentes y sus familiares celíacos, la apuesta de la Administración autonómica debería ser tener "unos servicios públicos garantizados y de calidad", aspiración que ha presentado como "lo que realmente quieren los andaluces", así como que "no haya más recortes en nuestra sanidad pública".

La responsable de Organización de Adelante, Mari García, ha afirmado este lunes en rueda de prensa ha razonado que la gestión pública debe alejarse de "tener gestos", de manera que "hoy se me enciende la bombilla y voy a hacer una reducción de 100 euros para los celíacos", iniciativa de la que ha dicho "que está bien", antes de recordar que "no puede ser un gesto", al tiempo que ha reclamado que esa atención "se debería de garantizar desde la sanidad pública".

Tras precisar que hay contribuyentes "no obligados a hacer la declaración" del Impuesto de la Renta por no llegar al límite mínimo de la obligación fiscal de declarar y, por ello, "no se va a poder aprovechar de esa reducción".

La dirigente de Adelante Andalucía ha remarcado que la posición de su partido es reclamar si "en vez de descontar ocho euros del gimnasio, que la gente tenga que esperar dos meses para una cita médica o pagarse un seguro privado porque no lo atiende", por lo que ha inferido que "hay una diferencia abismal" entre una decisión y otra por cuanto "ocho euros no le resuelven prácticamente nada, es un gesto insignificante".

García, quien se ha reafirmado en la idea de que "se debería garantizar, desde la sanidad pública, los problemas que tienen los celíacos" y que "entre tantas deducciones del Partido Popular, gota a gota, no se habla de los problemas de la sanidad pública", para inferir entonces que "es lamentable este populismo del Partido Popular".

Ha contrapuesto "pequeñas reducciones" fiscales cuando "lo que están haciendo es destrozar la sanidad pública, destrozando los servicios", convencida de que el anuncio de desgravación de este lunes, que se suma a los tres anteriores de 1.200 euros en el alquiler de vivienda y otros 100 euros de desgravaciones por los gastos veterinarios en mascotas y por acudir un gimnasio y la práctica de deporte federados, es para "tapar la mala gestión y el desmantelamiento de nuestra sanidad pública".

García ha instado al Gobierno andaluz a que "le pregunten a los andaluces si están contentos con esta reducción de 8 euros para el gimnasio o de esta reducción para los celíacos" y ha considerado que el presidente andaluz "debería dejarse de tantas precampañas con medidas que no resuelven nada porque cada mañana nos encontramos con una medida nueva".

TURULL: "SON POLÍTICOS COMO ÉL LOS QUE VIVEN A NUESTRA COSTA"

La dirigente de Adelante ha vuelvo a referirse a las palabras que pronunció el secretario general de Junts, Jordi Turull, acerca de que era Cataluña la que financiaba las deducciones fiscales ofrecidas por el Gobierno andaluz y que este domingo quiso matizar en un acto con el PNV en Vitoria, para señalar que "los trabajadores andaluces viven solo y exclusivamente de su trabajo", así como que ha apuntado que "políticos como él son los políticos los que viven a nuestra costa".

Ha lamentado recurrir a un argumento con "ese mantra ya demasiado viciado y visto contra los andaluces con la intención de rascar votos" y ha considerado que "ha tenido que rectificar, pero el mensaje lo ha lanzado".

García ha apuntado que ese discurso de un dirigente de Junts "es música para el oído del Partido Popular, que le encantan este tipo de cosas", por cuanto "una pelea con un catalán" le sirva al Gobierno andaluz para "distraer sus políticas económicas nefastas".