Adelante recorrerá la región el próximo trimestre con la campaña 'Adelante 26' para recabar problemas ante autonómicas

Imagen de este lunes de la presentación de la campaña de Adelante Andalucía, Ruta Adelante 26, que recorrerá la región el próximo trimestre para recabar problemas de los andaluces. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha presentado este lunes su campaña 'Adelante 26', que es un guiño estético a la Ruta 66 que recorre Estados Unidos de costa a costa. Con ella su portavoz, José Ignacio García, y el resto de dirigentes recorrerán durante los próximos tres meses la geografía andaluza para prepararse para las elecciones andaluzas, previstas para el próximo año.

"Vamos a recorrer cada kilómetro de nuestra tierra para recabar cada denuncia sobre recortes, sobre falta de pediatras, conflictos laborales y cada problema", ha explicado José Ignacio García, según una nota de este partido, quien ha ironizado sobre la forma de ejecutar esta campaña por parte de Adelante Andalucía para precisar que "no tenemos coches oficiales ni Falcon ni viajamos de hotel 5 estrellas en 5 estrellas", de manera que "solo tenemos nuestras manos, corazón e ideas y recorreremos Andalucía con nuestros coches personales".

El portavoz de Adelante ha sostenido que, a pesar de no ser el partido que cuenta con más recursos económicos ni espacio en la televisión, están convencidos de que "echarán al Gobierno de Moreno Bonilla porque tenemos la coherencia, las ideas y las ganas".

Sobre la ruta el candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha expuesto que nace "por la necesidad de nuestro pueblo de una oposición que no sea producto precocinado con argumentario de Madrid, hace falta plantarle cara desde los que conocen Andalucía y la viven 365 días al año los siete días de la semana"

José Ignacio García ha hecho un llamamiento a la sociedad andaluza para que "cualquier andaluz o andaluza que quiera denunciar un recorte o injusticia y tenga ideas" escriba a Adelante Andalucía para que la ruta pase por su pueblo o ciudad.

La diputada autonómica por Sevilla, Begoña Iza, ha destacado que su partido está más que preparados para las próximas elecciones andaluzas con candidatas en cada provincia y ha considerado que hay políticos que no les duelen los problemas de Andalucía porque no los viven.

"No les duelen los problemas del tren porque no ha viajado en un media distancia en su vida, que no resuelve los problemas de sanidad porque van a la privada y que les da igual que tus hijos coman mal y poco en el colegio porque llevan su hijo al colegio más privado y elitista", ha afirmado Iza.

Ha expresado que, a pesar de que el PP se esfuerza en aparentar moderación, está muy lejos de ella y durante la ruta recordarán al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "todas sus promesas en campaña incumplidas" y ha advertido de que "no vamos a prometer nada que no vayamos a cumplir, lo que sí que vamos hacer es estar juntos a los andaluces y andaluzas apoyando sus reivindicaciones".