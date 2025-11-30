Adelante reivindica que "sólo hay andalucismo" ante opciones de "darle dinero a Asisa o élites de Madrid y Cataluña"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, este domingo en Sevilla encabezando una pancarta en la manifestación por el 4D como 'Día Nacional de Andalucía'. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reivindicado este domingo que "sólo queda andalucismo" cuando las opciones políticas que tienen los andaluces ante sí son que "uno lo que quiere es darle dinero a Asisa", en alusión velada al Partido Popular de Andalucía, mientras que "otro quiere dárselo a las élites de Madrid y Cataluña", en referencia al modelo de financiación que diseña el PSOE.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla con motivo de su asistencia a la marcha que ha organizado la Plataforma 4D, que conmemora la movilización ciudadana del 4 de diciembre de 1977 en demanda de autonomía para Andalucía, ha asegurado que "hoy nos colocamos detrás de la plataforma de 4D", así como ha considerado que "tenemos la suerte de tener dos días de Andalucía: el 28 de febrero y el 4 de diciembre".

Ha sostenido en este sentido que "Andalucía está sistemáticamente maltratada", un problema que ha atribuido tanto a gobiernos "del PSOE, el PP, PSOE y Sumar", por cuanto ha esgrimido que "siempre somos los últimos de los últimos, las últimas de las últimas" y ha instado a que "esto se tiene que acabar".

"No vamos a aceptar ningún sistema de financiación autonómica que no reconozca a Andalucía en pie de igualdad con el resto", ha reflexionado en este sentido al considerar que el modelo de financiación, cuya vigencia expiró en 2014 tras haber entrado en vigor en 2009, "siga beneficiando a otros territorios por encima de Andalucía".

A este argumento general sobre la financiación de Andalucía ha hecho un matiz como es que "el dinero del sistema de financiación autonómico tiene que ir a la sanidad pública", ya que en un soterrado reproche a la gestión del Partido Popular en la Junta de Andalucía ha considerado que "no puede pedirse un sistema de financiación autonómico para Andalucía mejor y con la otra mano coger dinero y dárselo a Asisa".

"No queremos más dinero para dárselo a Asisa, Quirón o a Adeslas", ha seguido argumentando José Ignacio García sobre las aseguradoras privadas beneficiarias de los conciertos sanitarios, por lo que ha reclamado que en Andalucía "nos merecemos más dinero", aunque sus destinatarios deben ser "los trabajadores y trabajadoras de Andalucía porque lo generan".

"No queremos que se vaya de aquí ni se quede en las manos de unos pocos, pero esa riqueza y ese dinero lo queremos para Andalucía, para la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, la vivienda, las políticas de igualdad", ha afirmado el portavoz de Adelante Andalucía sobre el destino de un incremento de las transferencias procedentes del sistema de financiación.

"El resto es un engaño, un engaño del Partido Popular que utiliza Andalucía para intentar engañarnos y darle dinero a Asisa", ha remachado sus declaraciones en su asistencia a la marcha organizada por la Plataforma 4D, que ha transcurrido en Sevilla entre la Plaza del Altozano y el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.