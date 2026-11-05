Adelante señala "precios inasumibles" en una promoción de vivienda protegida en Jaén y pide garantizar su función social

Archivo - Imagen de archivo de un bloque de pisos en constricción. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha denunciado los "precios inasumibles" en una promoción de vivienda protegida en Jaén y ha reclamado a las administraciones que se garantice su "función social".

Así lo ha indicado este jueves la cabeza de lista de la formación al Congreso en las próximas elecciones generales, Silvia Cano, quien ha lamentado que la promoción "Plazea (que se construye junto al centro comercial Jaén Plaza) se ha convertido en un negocio privado a costa del derecho a la vivienda de los jiennenses".

Una crítica que ha realizado tras reunirse con "uno de los afectados, que lleva 14 años esperando una VPO y ahora se encuentra con precios desorbitados que hacen imposible acceder a ella". Su caso, según ha añadido, "refleja un fracaso que no puede ocultarse, de las más de 50 personas inscritas, solamente cuatro han aceptado las condiciones".

Al respecto, ha apuntado que "el precio alcanza por una vivienda en una quinta planta los 356.174 euros, con unas condiciones de pago que les obligan a abonar 80.000 euros durante los dos primeros años". "La vivienda protegida no puede convertirse en un lujo por el simple hecho de que la normativa permita cobrarlo", ha asegurado Cano.

Ha situado el problema en el modelo que "privatiza la promoción y construcción, que deja la iniciativa en manos de Alvores y convierte la vivienda protegida en una oportunidad de negocio mientras las familias se quedan fuera". Frente a ello, ha defendido que "la vivienda protegida tiene que cumplir su función social y garantizar precios realmente asequibles para las familias adjudicatarias".

Así las cosas, Adelante Andalucía exigirá al Ayuntamiento, a Somuvisa y a la Junta de Andalucía "explicaciones sobre el cambio de régimen de protección, los precios aplicados y el convenio con la promotora, así como una revisión de las condiciones económicas y una solución para las familias afectadas."

"La vivienda pública no está para garantizar el negocio de las constructoras. Está para garantizar el derecho a un hogar digno y asequible", ha concluido la candidata.