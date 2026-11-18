Archivo - El representante del Parlamento de Andalucía, José Ignacio García, durante la toma en consideración de la proposición de ley para que los productos ópticos y de salud visual sean gratuitos para los menores de edad en el Congreso. Imagen de archi - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, por "apropiarse" de la ley de gafas gratis propuesta por su formación de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Hay que ser muy Perro", ha ironizado este miércoles en una publicación en su cuenta oficial en la red social X en la que ha respondido a un vídeo subido por Sánchez defendiendo el Plan Veo del Gobierno con ayudas de hasta 100 euros para gafas y lentillas a menores de 16 años

"Pero lo suyo habría sido aprobar realmente la Ley para que sea un derecho en la Sanidad Pública y no un descuentito que dependa del Gobierno", ha remarcado García quien ha confirmado que presentarán esta iniciativa al Congreso si consiguen representación parlamentaria en las elecciones.

El Consejo de Ministros aprobaba en octubre de 2025 la concesión directa de ayudas para la adquisición de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto destinadas a menores de hasta 16 años. En paralelo, en abril de ese año, el Congreso de los Diputados debatía la toma en consideración de la Proposición de Ley del Parlamento de Andalucía sobre gratuidad de productos ópticos y salud visual que promovió Adelante Andalucía.

Una Proposición de Ley que llegó a la Cámara Alta tras ser aprobado por unanimidad su tramitación en el Parlamento de Andalucía.

"Queremos que todos los productos de salud visual sean gratuitos para todos los niños y niñas y que para los adultos, se paguen en función de renta, para que ver bien deje de ser un privilegio de clase, para que las gafas y lentillas dejen de ser algo que cuesta tanto dinero, de manera que mucha gente no puede cambiarlas", expuso García en su día.