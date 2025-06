Adelante tacha de "basura" el acuerdo sobre educación que Moreno "ha vendido como si fuera un gran logro"

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha tachado este lunes de "auténtica basura" el acuerdo sobre asuntos de materia educativa que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "ha vendido como si fuera un gran logro" cuando lo anunció la semana pasada.

"Lo queremos decir alto y claro", ha aseverado el representante de Adelante, que ha subrayado además que este acuerdo no se ha alcanzado por parte de la Junta "con todos los sindicatos", ya que "ni Ustea ni Comisiones Obreras han firmado" el mismo, porque consideran que es "un lavado de cara, una vez más", de la administración autonómica, que "es experta en marketing" y en "vender acuerdos que luego no resuelven ningún problema", según ha añadido.

En esa línea, ha aseverado que "es mentira" que este acuerdo promueve "una bajada de ratio" en las aulas andaluzas, y al respecto ha subrayado que, "en Primaria y Secundaria, lejos de bajar, las ratios están subiendo".

Además, ha criticado que el acuerdo "ignora" la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que "ya se planteó en el Parlamento de Andalucía en 2021, en la que todos los sindicatos, esta vez sí, pedían una serie de medidas que la Junta de Andalucía no ha acordado".

También ha advertido de que el referido acuerdo anunciado por Moreno "se basa en dinero de los fondos europeos", de forma que es "pan para hoy y hambre para mañana", porque no se nutre de "una financiación de forma estructural", y no deriva de un compromiso con el que "se vaya a mantener la financiación en la educación pública". "Es un parche mientras que dure el dinero que viene de Europa", según ha replicado en esa línea.

Por otro lado, Néstor Salvador se ha referido a la Formación Profesional (FP) que "el PP está privatizando" con políticas con las que los 'populares' buscan "dejar la educación pública en un negocio para las empresas privadas", según ha denunciado.

"ESTE ACUERDO NO NOS VALE"

Por eso, ha defendido que Adelante Andalucía se suma "a lo que están planteando UGT, Comisiones Obreras, Ustea, las Mareas Verdes y el movimiento de educación" acerca de que "este acuerdo no nos vale".

"No vale un acuerdo en el que no se toquen estructuralmente los problemas de la educación pública", con el que "no se bajen las ratios, no se asumen los problemas laborales de los profesores, no se entra a cambiar estructuralmente los problemas de la educación pública", ha abundado Néstor Salvador, que ha concluido avisando de que Adelante seguirá "luchando por una educación pública" y planteando que "la educación pública en Andalucía tiene que ser de calidad y con condiciones dignas para sus trabajadores", ha finalizado.