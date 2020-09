Adelante teme que haya transmisión comunitaria de Covid en más sitios además de Málaga y pide explicaciones a Moreno

SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha solicitado este miércoles "explicaciones" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre "desde cuándo tiene conocimiento" el Gobierno andaluz de que hay una "situación de transmisión comunitaria" del coronavirus en el distrito sanitario de la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, y ha apuntado que esa circunstancia lleva al grupo de Adelante a preguntarse "en cuántos otros distritos sanitarios" andaluces "podemos estar en una situación similar y desde cuándo".

En una rueda de prensa en el Parlamento, la portavoz de Adelante se ha referido así al "dislate" que, a su juicio, supone que el Gobierno de la Junta, "teniendo conocimiento de la situación de transmisión comunitaria en el distrito de la Costa del Sol desde hace dos semanas, haya ocultado esa información" a la ciudadanía y "no haya sido transparente, probablemente para no comprometer los últimos coletazos de la temporada alta turística en nuestra tierra".

Al respecto, la portavoz de Adelante ha advertido de que "no hay ni sostenibilidad de la economía ni expectativa de recuperación sobre datos falseados u ocultados, porque para que efectivamente esa recuperación se produzca, hay que garantizar que estamos en condiciones sanitarias de afrontar la gestión de una pandemia que el Gobierno de la Junta de Andalucía no es capaz de meter en cintura, porque está obcecado en poner los recursos donde no son realmente útiles para ese control", según ha añadido.

Nieto ha anunciado que Adelante pedirá en la sesión plenaria de este miércoles por la tarde "explicaciones" al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, así como ha reiterado su petición de "dimisión" del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, que "se ha convertido en una persona que en términos políticos miente compulsivamente para que cuadren las explicaciones que se dan con los acontecimientos", y que ejerce como "portavoz de un Gobierno que está superado por esto, y que sigue en su autocomplacencia y normalizando datos que son absolutamente preocupantes", según ha criticado.

Al hilo, ha agregado que "si el nivel de contagio que tiene Andalucía no se atempera", y "si las personas del índice acumulado que tenemos van registrando, aunque sean porcentajes pequeños, necesidad de hospitalización, y su agravamiento necesidad de UCI --Cuidados Intensivos--, a la vuelta de dos o tres meses podemos vernos otra vez abocados al precipicio, al colapso del sistema sanitario".

RESIDENCIAS DE MAYORES

De igual modo, la portavoz de Adelante se ha referido a la situación de las residencias de mayores en Andalucía, en las que el Covid-19 "se cebó" en la primera oleada de contagios del coronavirus, cuando "faltaron equipos de protección individual, no estábamos bien pertrechados y no éramos capaces de valorar el alcance que iba a tener la pandemia".

En esa línea, ha criticado que, "en una segunda oleada, vuelva a haber residencias de mayores en la misma situación, y que el Gobierno de la Junta, con desahogo, ponga en relación otra vez el porcentaje de residencias donde hay contagio con el volumen total de residencias para minimizar ese impacto".

"Es un disparate y una falta de seriedad y una frivolidad inadmisible", porque "ahora ya sí sabemos qué hay que hacer en las residencias de mayores para proteger a sus usuarios y a sus trabajadores", según ha remarcado Inmaculada Nieto antes de aseverar que, por ello, esa "actitud de la Junta no tiene defensa".