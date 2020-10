Adelante urge a Moreno a "ser valiente" con medidas que antepongan "la vida a la economía" en Andalucía

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía en el Parlamento, Ángela Aguilera, ha urgido este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a "ser valiente" y tomar decisiones que antepongan la "vida" a la "economía", porque la situación de la comunidad autónoma en el marco de la actual pandemia del coronavirus es "altamente preocupante".

En una atención a medios en el Parlamento andaluz tras una reunión con trabajadores del Infoca, la portavoz de Adelante ha querido dirigir a la Junta el mensaje de que "toca ser valiente" ante la pandemia, después de que, en su opinión, los gobiernos central y andaluz hayan evidenciado hasta ahora que, en su gestión de la crisis, "la economía ha estado por encima de la salud pública", cuando eso "no puede" ser, según ha apostillado.

Aguilera ha acusado a Moreno de estar "en una actitud absolutamente cobarde", y ha criticado que el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), "cuando no tiene las competencias, exige que el Gobierno central intervenga y actúe, y reclama soberanía y protagonismo; pero cuando tiene la capacidad de intervenir y de actuar, lo que hace es esconderse detrás de la mata", como, en su opinión, ha hecho el presidente de la Junta "con la cuestión del toque de queda".

La posibilidad de apoyar la declaración de dicho 'toque de queda' "no es una cuestión de quién la tiene más larga", sino "una cuestión de valentía política, de coordinación, de honorabilidad, de honestidad, de defender al pueblo andaluz", según ha argumentado la portavoz de Adelante.

Ha agregado que "es el momento de que la política partidaria dé un paso atrás; de empezar a contratar más personal sanitario y rastreadores; de intentar bajar la presión de la asistencia sanitaria en este momento en Andalucía".

"Es el momento de las soluciones", según ha sentenciado la representante de Adelante, que ha apelado al Gobierno andaluz a que "no se esconda más detrás de la mata", y ha sostenido que "lo que hace Moreno Bonilla es lo mismo que hace" la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también del PP, sólo que ella "dice a las claras que la economía es más importante que la salud pública".

El comportamiento de Moreno "es exactamente el mismo, con la única diferencia que él no lo dice", según ha insistido Ángela Aguilera antes de apuntar como posible ejemplo de esa actitud que la Junta decretara "el confinamiento, entre comillas, de Granada, después y no antes del puente de octubre".

Así las cosas, ha incidido en apelar a la "responsabilidad" del presidente de la Junta, porque "toca ser valiente y, definitivamente, defender la vida por encima de la economía", según ha zanjado.

NUEVO MODELO PRODUCTIVO CON LOS FONDOS UE

Igualmente, haciendo balance del Debate sobre el estado de la Comunidad que durante dos días se ha desarrollado en el Parlamento andaluz, Aguilera ha lamentado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no escucha la oposición", concretamente cuando Adelante le avisa de que la pandemia "es un momento idóneo para iniciar un proceso de cambio de modelo productivo en Andalucía".

Tras explicar que su grupo apoyó que los fondos europeos para paliar las consecuencias del Covid-19 se repartan según criterio poblacional "porque es lo justo y lo que necesita Andalucía", la portavoz adjunta de la confluencia rechaza que dichas ayudas se utilicen "para aplicar las mismas políticas que han condenado Andalucía a la dependencia económica".

"Es el momento para que esos fondos puedan servir para un cambio de modelo productivo que vaya hacia una transición ecológica, que potencie y blinde los servicios públicos de educación y sanidad y, sobre todo, para dar una oportunidad a Andalucía", ha agregado Aguilera antes de incidir en que, por el contrario, con Moreno dichos fondos "servirán para perpetuar y profundizar en la política que han condenado Andalucía a ser dependiente y tener una economía periférica".

Así, ha lamentado que Moreno "no escucha, habla de consenso y tiende la mano pero en la práctica no escucha, hace lo que le viene en gana, profundizando en políticas neoliberales, no subiendo impuestos a las grandes fortunas y permitiendo que seamos los andaluces de a pie quienes paguemos los platos rotos". "Es necesario que Moreno esté en la defensa de ese dinero, pero no para continuar con el mismo modelo productivo que ha traído Andalucía a esta situación de dependencia, de desempleo y de migración", ha zanjado.