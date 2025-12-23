Adelante utiliza vallas publicitarias para recordarle a Moreno que como Baltasar "este año te pedimos sanidad pública"

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, este martes en Sevilla ante la valla publicitaria con la que ironiza con Moreno como rey Baltasar para decirle "este año te pedimos sanidad pública". - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha presentado este martes una campaña con el uso de vallas publicitarias para lanzarle un mensaje irónico al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien, con motivo de que encarnará al rey Baltasar en la Cabalgata de Sevilla del próximo 5 de enero, le lanza un mensaje sobre su gestión para decirle "Baltasar este año te pedimos sanidad pública, ya sabes a lo que nos referimos".

La campaña de Adelante Andalucía ha comenzado con una valla gigantesca en Sevilla con ese mensaje y que ha presentado su candidato a la Presidencia de la Junta y portavoz en el Parlamento de Andalucía, José Ignacio García. Adelante se propone que su campaña esté operativa hasta el 5 de enero, según una nota de este partido.

"Hoy presentamos nuestra campaña para pedirle a Baltasar sanidad pública porque sabemos que el Baltasar que sale en Sevilla este año en la cabalgata es, desgraciadamente, el responsable de que estemos perdiendo la sanidad pública en Andalucía", ha explicado el portavoz de Adelante.

Ha explicado José Ignacio García que les habría gustado no tener que hacer esta campaña porque "los reyes magos deben estar fuera del debate político, pero es que el señor Moreno Bonilla no ha respetado eso y está utilizando los reyes magos para tapar todo tipo de desmanes políticos, algo que no debería haberse permitido nunca"

Ha sostenido el candidato de Adelante que el presidente del Gobierno andaluz está haciendo una campaña partidista a las puertas de unas elecciones autonómicas, previstas en el primer semestre de 2026, agravado con la crisis que se ha vivido en el último trimestre del año con la comunicación de los resultados de las mamografías dudosas del programa del cribado de cáncer de mama.

"Aún tenemos muy reciente la crisis del cribado de cáncer de mama, en la que el señor Moreno Bonilla y el Partido Popular han maltratado a miles de mujeres", ha argumentado José Ignacio García, quien ha ahondado sobre la situación sanitaria para apelar a "unas listas de espera interminables, con 4.700 millones de euros de nuestro dinero, de dinero público, que ha ido para la sanidad privada, con la situación que tenemos los centros de salud donde no te dan cita si no pasa dentro de dos semanas, con las condiciones laborales que tiene el personal sanitario".

Adelante considera que Moreno pretende utilizar a los reyes magos, "algo que es sagrado", para tapar "su incompetencia política y su destrozo a los servicios públicos" y han puesto énfasis en que la vida de los niños y niñas andaluces "importan todo el año, no solo la noche del 5 de enero, al igual que la de los andaluces que dependen de la sanidad pública".

Ha defendido que su campaña, que ha descrito con "un poquito de arte y alegría", pretende advertir al presidente de la Junta que "no utilice a los reyes magos para tapar su incompetencia política" y por eso le han pedido a Baltasar que "este año, a ver si es verdad, después de siete años de gobierno, nos traiga sanidad pública, pero parece que la única forma es que lo echemos como presidente del gobierno de la Junta de Andalucía".