Adelante ve una "chorrada" la petición de Vox sobre trabajadores de violencia de género y espera el rechazo del Gobierno

Publicado 25/02/2019 14:17:47 CET

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha considerado "una chorrada" la petición de Vox de conocer los nombres de las personas que trabajan en las Unidades de Violencia de Género de la administración andaluza y ha dicho esperar que el Gobierno andaluz muestre su rechazo a la misma.

"Si el Gobierno se dedica a hacer listas de funcionarios que no piensan como ellos, eso tiene un nombre", ha afirmado García en declaraciones a los medios tras reunirse con representantes del colectivo de Escuela de Calor.

Para el dirigente de Adelante Andalucía, Vox está haciendo "política de primero, no trabaja en el Parlamento y hace propuestas chorrada que vienen a escandalizar para recoger a una minoría de gente neomachista y cabreada con la igualdad".

En su opinión, "no merece ni la menor atención ese tipo de chorradas que no tienen ningún sentido". "Esperemos que el Gobierno no las acoja ni las tenga en atención porque si el Gobierno se dedica a hacer listas de funcionarios que no piensan como ellos, eso tiene un nombre", ha zanjado.